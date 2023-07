Xuxa voltou para a Globo ou não?

Apresentadora protagoniza novo documentário do Globoplay e participa do Criança Esperança

Xuxa apareceu no Jornal Nacional na última quinta-feira, 13, e gerou dúvidas se voltou para a Globo ou não. O retorno da apresentadora, no entanto, foi apenas para a gravação do documentário sobre sua carreira, lançado em 13 de julho no Globoplay. A loira seguem sem contrato com emissoras de televisão aberta por ter optado fazer projetos no streaming.

Xuxa está de volta na Globo para documentário

A apresentadora Xuxa voltou para a Globo apenas para a produção da obra "Xuxa, o Documentário", que teve seu primeiro episódio lançado ontem. A produção terá um total de 5 capítulos, e os demais serão disponibilizados na plataforma de streaming Globoplay nas próximas semanas. A produção é dirigida pelo jornalista Pedro Bial.

Depois de dar entrevistas em programas da Globo para divulgar o projeto, Xuxa também estará presente no Criança Esperança ao lado de Eliana, que conseguiu autorização do SBT para participar do projeto de caridade, e Angélica.

Após romper o contrato com a Record em 2020, Xuxa voltou a se aproximar da Globo e recebeu a proposta para fazer um documentário sobre a sua vida. A reaproximação entre a apresentadora e a emissora aconteceu em 2021, quando a Rainha dos Baixinhos voltou a ser convidada para fazer pequenas participações em programas do canal como o "The Masked Singer Brasil" e "Show dos Famosos".

No entanto, isso não significa que a loira, de fato, retornou à emissora para apresentar programas de TV. A famosa segue com projetos em outras plataformas de streaming.

Em julho do ano passado, a apresentadora afirmou durante a Bienal do Livro, em São Paulo, que não pretende retornar à televisão. "A minha ideia é fazer cada vez mais [projetos no streaming]. Tem o documentário do Globoplay que vai sair, tem o filme 'Rainha' que também vai ser do Globoplay. São muitas coisas para sair. Se eu assino um contrato, eu não posso mais", disse.

Neste ano, Xuxa fez sua estreia na Amazon Prime Video como apresentadora do reality show "Caravana das Drags" ao lado de Ikaro Kadoshi. O programa acompanha as duas viajando pelo país em um ônibus para conhecer várias drag queens brasileiras, que devem disputar entre si o título de "Drag Soberana".

