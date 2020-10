Após separação, Gusttavo Lima vai fazer live no sábado; veja como assistir

É a primeira live de Gusttavo Lima desde o fim do relacionamento com Andressa Suita; show será neste sábado, dia 17

O cantor sertanejo Gusttavo Lima tem compromisso marcado com seus fãs neste sábado, dia 17 de outubro, quando o artista fará mais uma live. Desta vez, o show transmitido pelo seu canal no YouTube será feito no estado do Mato Grosso . A live foi comprada por uma empresa desta localidade.

Como assistir a live?

Gusttavo Lima, além do título de embaixador, pode assumir para si o título do desbravador das lives no período de pandemia e confinamento. Ele foi um dos primeiros artistas a fazer esse tipo de apresentação e também ousou no formato.

Tradicionalmente, a live acontece em seu próprio canal. Para isso, basta o fã acessar o YouTube Gusttavo Lima Oficial, que por sinal, está perto de atingir 16 milhões de inscritos .

O artista se especializou em lives e já acumula cerca de dez apresentações. Apenas as últimas quatro disponibilizadas em seu canal reúnem quase 40 milhões de visualizações.

Gusttavo Lima viu nesse meio a oportunidade de continuar gerando receita, mesmo com a impossibilidade de viajar para fazer shows presenciais. Além de ganhar com a receita das visualizações, o sertanejo também fecha polpudos patrocínios de marcas que são exibidas durante os shows.

A revista Veja publicou que o astro embolsa entre R$ 1,5 milhão e 2 milhões somente em merchandising e patrocínios nas transmissões .

Gusttavo Lima x Andressa Suita

Este é o primeiro compromisso público de Gusttavo Lima desde o fim do casamento com Andressa Suita.

Sua assessoria informou que o artista apenas tem dado expediente em seu escritório nos últimos dias. Na imprensa foi dito que ele não irá à Justiça contra Andressa e pagará pensão aos filhos nos valores que ela exigir. ela e pagará os valores exigidos, seja quanto for.

Também para os jornalistas, Gusttavo lembrou que é preciso ter cuidado para que a verdade não seja deturpada. Por fim, disse que só quer ficar em paz com toda essa situação.