Diversos casais famosos se separaram ao longo de 2020. Luísa Sonza e Whindersson Nunes, Gusttavo Lima e Andressa Suita e Antonia Morais e Paulo Dalagnoli, só para ilustrar o momento de crise nessa quarentena. O cúpido bem que tentou, mas com o isolamento social, o amor de vários casais famosos não resistiu aos desafios. Veja a lista de famosos que ficaram solteiros:

Gusttavo Lima

Na manhã desta sexta-feira (9) Andressa Suita e Gusttavo Lima anunciaram o fim do casamento de quase 4 anos. Os dois estavam juntos desde 2012, mas só em 2015 oficializaram a união com direito a uma festa luxuosa e convidados famosos.

Juntos, Andressa e Gusttavo tiveram dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel Lima, de 2. Segundo Gusttavo, não houve traição para o ‘motivo’ que resultou no término da união. Já Andressa não comentou sobre o fim do casamento com o sertanejo.

Whindersson Nunes

O humorista e a cantora Luísa Sonza confirmaram o fim do casamento no dia 15 de junho. Aliás, a separação veio semanas depois que os dois negaram crise no relacionamento e desmentiram a imprensa. No entanto, eles não comentaram sobre terem desmentido jornalistas. Quase quatro meses depois de o fim do casamento, apenas Whindersson continua solteiro. Isso porque, Luísa engatou namoro com Vitão. Os dois, inclusive, vivem trocando declarações de amor nas redes sociais.

Mayra Cardi

Em maio, Mayra Cardi causou no mundo dos famosos ao anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar. Surpreendentemente, ela acusou o agora ex-marido de traí-la com várias mulheres. Uma delas, por exemplo, a ex-panicat Arícia Silva, que de início negou envolvimento com o famoso, mas semanas depois assumiu e pediu perdão a life-coach. Arthur e Mayra são pai de Sofia, de 1 ano.

Luana Piovani

A quarentena certamente não poupou nem Luana Piovani, que está morando em Portugal com os três filhos, do casamento com Pedro Scooby. A atriz e apresentadora terminou o namoro com o jogador de basquete Ofek Malk, logo após passar seis meses sem vê-lo.

“Sem se ver… eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando a minha ansiedade e angustia. Nos falamos, mas jpa não somos maisnamorados. Estava me matando acordar todos os dias sem notícias de encontro. O tempo e a distância foram cruéis. Mais uma medalha no meu peito. Sigamos”, disse a loira.

Otávio Mesquita

Outra famoso que ficou solteiro em 2020 é Otávio Mesquita. O apresentador do SBT terminou o casamento de 12 anos com Melissa Wilman. Além disso, deletou todas as fotos dos dois de suas redes sociais. Juntos, aliás, são pais de Pietro, de 10 anos.

Anitta

Em abril chegou ao fim o namoro da intérprete de Me Gusta e o empresário Gabriel David. Os dois se conheceram em fevereiro durante o Carnaval do Rio de Janeiro e engataram um relacionamento. Ele, inclusive, chegou ficar na casa da cantora e a preparar pratos diferenciados para ela. No entanto, o romance não durou mais de três meses. Mas engana-se quem achou que Anitta ficaria solteira. Ela iniciou romance com Gui Araújo pouco tempo depois do término com Gabriel. O namoro dos famosos também não vingou e a poderosa está solteiríssima.

João Kleber

Em abril, o apresentador da RedeTV! terminou o namoro de dois meses com Keli Oliveira, conciliadora judicial do TJSP. De acordo com João, o namoro chegou ao fim por falta de comunicação. Isso porque, eles se encontravam apenas aos finais de semana. Em suma, juntando com a pandemia, assim resultou no fim do relacionamento.

Antonia Morais

Por fim, o namoro da filha de Gloria Pires com o modelo Paulo Dalagnoli não resistiu ao isolamento social. Surpreendentemente os dois anunciaram o fim do romance em setembro. Eles assumiram o relacionamento em julho com direito a troca de declarações de amor nas redes sociais.