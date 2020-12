Artistas e famosos lamentam morte de Nicette Bruno nas redes sociais

Nas redes sociais neste domingo (20), fãs e famosos prestaram homenagens lamentando a morte de Nicette Bruno. A atriz estava internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o início de dezembro e faleceu vítima de covid-19.

Fafá de Belém lamenta morte de Nicette Bruno

“Nicette se foi. Que tristeza! Se cuidem, cuidem dos seus pais e avós! Que ela descanse em paz e encontre seu grande amor no outro plano. #RIPNicetteBruno”, disse a cantora sobre Nicette Bruno, no Instagram.

Natália Rodrigues

Compartilhando uma foto das duas sorrindo, a famosa prestou sua homenagem. “Ahhhh Nicette… Você me fez chorar tantas vezes com suas palavras tão generosas e cheia de afeto… Você foi inspiração pra minha arte tantas vezes… Te levo no coração. Daqui abraço toda família com muito amor e força…Obrigada por tudo e tanto que representou!”, lamentou ela.

Xuxa Meneghel

“Que esse abraço ,respeito e carinho chegue a todos familiares e amigos …sinto muito @nicettebruno @paulogoulartfilho @bethgoulartoficial @barbarabrunoatriz”, escreveu a apresentadora, Xucxa Meneghle, que esteve com Nicette Bruno quando era contratada da Globo.

Giovanna Chaves

Em seu Instagram, a atriz prestou solidariedade à família em sua homenagem. “Hoje o dia amanheceu triste por aqui mas o céu está em festa, ganhou a estrela mais bonita e radiante que já se viu. Nicette Bruno, foi a mulher mais doce que eu já conheci e tive a honra de contracenar. Meus sentimentos a família e amigos”, disse ela.

Erika Januzza sobre morte de Nicette Bruno

A atriz da Globo, também, se despediu de Nicette Bruno. “Mais uma estrela nos deixa. Nicette Bruno. Só temos a agradecer tantas alegrias e emoções ela nos trouxe com sua carreira incrível. Um beijo a toda familia.”

Rodrigo Phavanello

Nas redes, o ator que já gravou com Nicette Bruno, lamentou: “Infelizmente nossa @nicettebruno Não resistiu à Covid meus profudos sentimentos à toda família @bethgoulartoficial estou muito triste, peço a todos orações para que ela faça uma passagem tranquila e seja recebida e acolhida nos braços do Senhor Jesus. Obrigado por tudo Dona Nicette pelos ensinamentos e por alegrar nossos corações com o seu talento único! Fica nessa foto minha primeira novela Alma Gêmea como homenagem e gratidão! #lutoeterno”.

