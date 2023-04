As Marcianas: antes e depois da dupla dos anos 80

Dupla As Marcianas contou com várias formações - Foto: Reprodução/Instagram/@asmarcianas

Em 1981, surgiu no cenário musical a dupla As Marcianas, que se tornou referência para quem passeia pelo mundo do sertanejo. A formação contava com Celina Sant'Angelo e Ivone Sant'Angelo, filhas do cantor João Mineiro (1937 - 2012)

Ao longo das décadas, algumas trocas marcaram a dupla feminina e a formação foi mudando. Ivone Sant'Angelo deixou o posto e outras cantoras assumiram seu lugar, como Geizebel, Adriana Bastos, entre outras. Apenas Celina permaneceu esse tempo todo.

Para te mostrar o antes e depois da dupla, vamos te guiar mostrando quem já fez parte de As Marcianas.

Mudanças na dupla As Marcianas ao longo do tempo

As Marcianas 1981 - 1989: wA formação original foi das irmãs Sant'Angelo. Alguns anos após começaram a cantar lado a lado, elas lançaram o primeiro álbum, intitulado Noites Mal Dormidas, que trazia faixas como Senhora, Amante, Amiga, Falsos Amigos, Xonada de Novo, Você em Minha Vida, Coração que Dói, Menina Doçura, Raízes, entre outros.

Em 1986 saiu o segundo álbum da dupla, o Alguém que me Lembre de Você, com canções como Desamor e Carreta Feiticeira. O último álbum das irmãs foi lançado em 1989, intitulado Canção do Mais Puro Amor.

Depois, Ivone deixou a dupla e seguiu com carreira solo, enquanto Celina permaneceu no As Marcianas. Apesar de aparecer pouco nos holofotes, até hoje Ivone tem carreira na música. Em dezembro de 2022, ela marcou presença no programa Vozes do Brasil.

As Marcianas 1990 - 1994: Após a saída de Ivone, quem assumiu a posição foi Gezibel, que hoje está com 53 anos. Nesta época, As Marcianas ganharam o prêmio Di Giorgio de melhor dupla feminina, venceram o Troféu Imprensa, entre outras premiações. Durante o período de Gezibel na dupla, elas lançaram os álbuns Por que Brigamos? (1991), Vou te Amarrar na Minha Cama (1992) e Caí da Cama (1994).

Gezibel saiu da dupla em 1994 e também seguiu com a carreira solo, que mantém até hoje. Atualmente, ela tem quase 700 mil visualizações em seus projetos no Youtube, gravações em parcerias com cantores como Alladin, Zé Henrique & Gabriel, Jayne, entre outros, e mais de 10 mil fãs no Instagram.

As Marcianas 1998 - 1999: Elaine Braga assumiu o lugar de Gezebel na dupla As Marcianas, mas ficou por pouco tempo. Ela e Celina lançaram apenas dois álbuns, Vou te Prender, que trazia faixas como Enrosca, Enrosca e Cuida da Sua vida, e por último Conto de Amor, com as músicas Agarra, Agarra, Ao que Vontade que Dá e a Paz que Eu não Tive. Hoje, Elaine trabalha com música e também tem um ateliê de velas.

As Marcianas dos anos 2000 até hoje: Depois de alguns anos de dupla parada, Celina voltou com ao lado de Adriana Bastos, que até hoje permanece na dupla. Elas lançaram o primeiro álbum juntas em 2005, o Raízes Nordestinas. Alguns anos mais tarde, em 2012, elas lançaram um álbum especial ao vivo em comemoração aos 25 anos da dupla.

Elas continuam na ativa e o canal oficial da dupla tem mais de 140 mil visualizações. No Instagram, são mais de 49 mil seguidores. Recentemente - 29 de abril - a dupla aparece no programa Altas Horas, da TV Globo.

Veja também - quem são as filhas de Baby do Brasil