Baby do Brasil: quem são as filhas da cantora

Um dos nomes mais icônicos da MBP, Baby do Brasil é até hoje um nome reverenciado na música. Na vida pessoal, a cantora esteve em um relacionado durante várias anos com Pepeu Gomes, com quem teve alguns filhos que seguiram a profissão dos pais.

Filha de Baby do Brasil, Sarah Sheeva virou pastora

Sarah Sheeva é a mais velha entre as filhas de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Ela tem 49 anos de idade e tem uma filha, Rannah Sheevah, que é cantora e produtora musical.

Sarah é hoje pastora evangélica, missionária e cantora gospel. Ela começou no mundo da música bem cedo e chegou a cantar em um dos álbuns dos Novos Baianos quando tinha apenas 3 anos de idade.

Na adolescência, ela começou a desenhar e em 1991 passou a trabalhar como figurinista. Mais tarde, se tornou desenhista de alta costura. Alguns anos depois, ela começou a carreira de cantora, se tornando backing vocal dos pais.

Em 1997, ela e as outras filhas de Baby do Brasil, Zabelê e Nãna Shara formaram o grupo SNZ. Elas lançaram o primeiro álbum em 2000, que levava o single Longe do Mundo.

O grupo chegou ao fim por causa de Sarah, que decidiu abandonar o SNZ para se dedicar integralmente a fé e o trabalho de missionária. O primeiro álbum gospel de Sarah foi Tudo Mudou, de 2005.

Em 2007, ela também se tornou escritora e lançou o livro Defraudação Emocional. No ano seguinte, também publicou Onde Foi Que Eu Errei.

Por conta da religião, Sarah Sheeva disse que decidiu se consagrar ao Senhor e por conta de seu chamado para ser pastora e missionária aderiu ao celibato. Em 2021, ela participou do programa Sensacional, na Rede TV, e disse que já está há quase 20 anos sem fazer sexo.

Zabelê é cantora

Zabelê tem 47 anos de idade e é a única entre as irmãs que não seguiu o caminho do mundo gospel. Ela é cantora, mas faz parte da música pop.

Depois que Sarah Sheeva deixou o grupo SNZ em 2003, um ano após o trio receber o Prêmio Multishow de Música Brasileira de grupo revelação, Zabelê continuou ao lado da irmã Nãna Shara. No entanto, o grupo não durou e chegou ao fim definidamente em meados de 2009.

Algum tempo depois, em 2015, Zabelê se lançou como cantora solo. Ela então lançou seu primeiro álbum, intitulado Zabelê, que levava 10 faixas, entre elas canções como Prática, Céu, Enquanto Desaba o Mundo, Atenção, Na Paz, Cara de Cão, entre outras.

Em 2021, lançou seu segundo disco, Auê. Na obra, fez homenagem aos pais e ganhou parcerias poderosas, como as de Ney Matogrosso na faixa Masculino e Feminino e Carlinhos Brown em Preta Pretinha.

Em entrevista a Folha de São Paulo, pouco depois do lançamento de seu segundo álbum, Zabelê disse que não há chances de o público rever o SNZ algum dia, por conta do caminho diferente que cada irmã resolveu seguir.

Assista o videoclipe de Masculino e Feminina:

Nãna Shara

A terceira filha de Baby do Brasil, Nãna Shara, tem 46 anos de idade e assim como uma das irmãs, é pastora e cantora evangélica. Ela é casada com o pastor e músico Brinco.

Em 2017, ela contou para a Jovem Pan em entrevista que por conta da religião não teve relações sexuais com Brinco antes do casamento, com quem namorou por cerca de 1 ano e 8 meses. O casal subiu ao altar em 2005 e dividem o Ministério Firmados na Rocha.

Em 2016, ela lançou seu primeiro álbum solo, chamado Novo Céu. Por lá, há faixas como Deus Vai Realizar Meus Sonhos, Feliz da Vida, Só Deus, Eu Escolhi Esperar Firmado na Rocha, entre outras.

Agora em 2022, ela lançou o single Pra Onde eu Irei Deus?, em parceria com o marido.

Quem é Baby do Brasil?

Aos 70 anos de idade, Baby do Brasil hoje segue carreira solo, mas ficou conhecida com a banda de sucesso Novos Baianos, que integrou ao lado de Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Galvão e Pepeu Gomes.

O grupo foi um sucesso dos anos 70 e Baby do Brasil deixou os Novos Baianos próximo ao começo da década seguinte, quando deu início a carreira solo. Pepeu também deixou o grupo nesta época.

Baby do Brasil e Pepeu foram casados de 1969 a 1988. Eles tiveram seis filhos juntos, Sarah Sheeva, Zabelê, Nãna Shara, Krishna Baby, Pedro Baby e Kriptus Gomes e hoje são amigos. Agora em 2022, os músicos tem feito apresentações lado a lado, intitulada Baby & Pepeu Tour 140º.

