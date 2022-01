Atriz Elizangela novelas: relembre a carreira da atriz

A atriz Elizangela, famosa por ter atuado em dezenas de novela da Globo, foi internada recentemente em estado grave devido às sequelas causadas pela covid-19. A famosa é abertamente contra a vacina e se recusou a receber o imunizante. Na TV, o último trabalho da atriz foi há três anos em A Dona do Pedaço (2019).

Quais novelas a atriz Elizangela fez?

Elizangela é uma das atrizes mais famosas da teledramaturgia brasileira. Começou a carreira aos sete anos de idade na extinta TV Excelsior, na qual fazia comerciais. Aos 15 anos, ela fez sua primeira novela na Globo, O Cafona (1971), e desde então, estrelou mais de 30 folhetins na emissora da família Marinho.

Logo em seguida, ela já conquistou um trabalho como protagonista em Bandeira 2 (1971), de Dias Gomes. Ela interpretou a jovem Taís, par romântico de Stepan Nercessian.

Foi a rebelde Teresa em Cavalo de Aço (1973), Regina de Supermanoela (1974), Lu de Cuca Legal (1975), além de Pecado Capital (1975), Locomotivas (1977), Feijão Maravilha (1979), entre outros muitos trabalhos durante a década de 80.

Além da Globo, ela também atuou em Tudo ou Nada (1986) da TV Manchete, Éramos Seis (1994) e As Pupilas do Senhor Reitor (1994), ambas do SBT.

Retornou à Globo em 1997, para interpretar Magnólia em Por Amor (1997), de Manoel Carlos. Elizangela se destacou ainda mais em 2008, ao interpretar a cafetina Cilene em A Favorita, a principal testemunha do crime central da história da trama.

Em 2010, foi escalada para viver Nicole no remake de Ti Ti Ti – uma cena dela com Stéfany (Sophie Charlotte) viralizou recentemente na web e se tornou um dos maiores memes do ano passado.

Seus últimos trabalhos na televisão foram em Aquele Beijo (2011), Salve Jorge (2012), Império (2014), A Força do Querer (2017) e A Dona do Pedaço (2019). Atualmente, a atriz está com 67 anos de idade.

Elizangela é internada com sequelas de covid-19

Na última quinta-feira (20), Elizangela foi internada em estado grave no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, na baixada fluminense, com sequelas causadas pela covid-19. A atriz não recebeu nenhuma dose do imunizante e já fez postagens contra a vacina em suas redes sociais.

De acordo com informações do G1, a famosa chegou ao hospital se sentindo muito mal e quase precisou ser intubada. A atriz realizou novos testes e não está mais infectada com o vírus. O estado de saúde é estável e ela está sendo tratada no Centro de Terapia Intensiva.

No fim de 2020, ela já havia sido duramente criticada na web ao comparar a vacina contra a covid-19 com estupro. A assessoria de imprensa disse ao veículo que a atriz é “rebelde” em relação ao imunizante.

