Acidente com avião de Marília Mendonça: o que sabemos até agora

Na tarde desta quarta-feira (4), o avião que levava a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, caiu em Caratinga, município a 310 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A informação até o momento é de que duas pessoas foram resgatadas sem vida. A aeronave tinha cinco ocupantes, incluindo a artista.

Ainda não se sabe a causa do acidente.

Acidente com avião Marília Mendonça

Marília Mendonça faria um show em Caratinga, e antes de embarcar a cantora gravou uma série de stories no Instagram e mostrou o avião que a levaria ao município mineiro.

Com capacidade para até seis passageiros, a aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. Estavam na aeronave a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

O avião caiu em uma cachoeira e se partiu em dois. O resgate é feito por bombeiros da região.

Assista ao vídeo do avião de Marília Mendonça

Carreira de Marília Mendonça

Marília Mendonça é uma das cantoras mais populares do país. A artista estava a caminho de mais um show quando sofreu o acidente. Dona de hits como “Infiel” e “Sem sal”, Mendonça acumula milhões de streams nas plataformas digitais.

Seu último projeto foi em parceria com a dupla sertaneja Maiara & Maraísa. As famosas estão na estrada com a turnê “Festival das Patroas”, em comemoração aos dez anos de amizade.

