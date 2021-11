A partir da próxima segunda-feira (8), vai ao ar a nova novela da Globo, Um Lugar ao Sol. A trama terá Cauã Reymond, Andreia Horta e Alinne Moraes como protagonistas. A música de abertura de Um Lugar ao Sol já foi escolhida e será uma canção da banda BaianaSystem, lançada em 2019.

Qual a música de abertura da novela Um Lugar ao Sol?

A canção de abertura é Sulamericano, escrita por Russo Passapusso, Roberto Barreto, Seko Bass e Manu Chao, e interpretada pela banda BayanaSystem. A faixa faz parte do terceiro álbum de estúdio do grupo, O futuro não demora (2019).

Segundo o jornalista Mauro Ferreira, do portal G1, outras faixas de sucesso vão fazer parte da trilha sonora da novela. A ordem natural das coisas, de Emicida e Damien Seth, é uma das faixas confirmadas.

Também estarão na novela Tu me acostumbraste, de Caetano Veloso; Sol de Maria de Gilberto Gil; A dança da solidão de Paulinho da Viola; Explode coração de Zizi Possi. Rita Lee terá duas músicas na trilha: Baby e Change.

ESCUTE A ABERTURA:

Sobre o que é a novela Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol marca o retorno das novelas inéditas no horário das 9 na Globo. A trama de Lícia Manzo, que faz sua estreia no horário nobre da emissora, conta a história de de dois irmãos gêmeos, Christian e Renato, interpretados pelo ator Cauã Reymond. A mãe dos garotos morre durante o nascimento e eles vão parar em um orfanato. Um deles foi adotado por uma família milionária e, na vida adulta, desenvolve problemas com o excesso de álcool. Ele viverá um romance com a vilã Bárbara, interpretada por Alinne Moraes.

O segundo gêmeo ficou no orfanato. Ele trabalha como manobrista e vendedor ambulante, e vai se envolver com a personagem de Andreia Horta.

Além de Cauã, Alinne e Andreia, outros nomes que estão no elenco são Andréa Beltrão, Reginaldo Faria, Maria Flor, Danton Mello, Regina Braga, Natália Lage, Marco Ricca e Marieta Severo.

