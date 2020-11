Avril Lavigne se apresentará no Rock in Rio 2021, afirma coluna

Boa notícia para os fãs de Avril Lavigne. Ela se apresentará no Brasil no ano que vem. Segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, será atração do Rock in Rio 2021. A cantora canadense já veio ao país três vezes: em 2005, 2011 e 2014.

Como foi o anúncio da participação de Avril Lavigne?

Em vídeo publicado em seu canal de YouTube, o jornalista José Norberto Flesch falou sobre a novidade, ainda sem data definida. E completou que o line-up já teria outras atrações confirmadas, incluindo Iron Maden, Queen, Khalid, Justin Bieber e Post Malone. A organização do evento ainda não se pronunciou sobre esses nomes.

O único anúncio oficial é o do DJ Alok. Primeiro a tocar no Palco Mundo em 2019, foi convidado em outubro pelo presidente do festival, Roberto Medina, em uma videoconferência.

Confira datas do Rock In Rio 2021

No fim de setembro, a organização do Rock in Rio divulgou as datas do próximo festival. Está marcado para os dias 24, 25, 26 e 30 de setembro, e 1, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.

“A organização do festival está confiante no reestabelecimento das questões que envolvem a saúde e na retomada das atividades socioculturais. Sobre os protocolos a serem adotados, o festival reforça que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da Cidade do Rock”, informou o comunicado à imprensa.

Esta será a nona edição no Rio, sendo que a primeira foi em 1985. O Rock in Rio também já foi realizado fora do Brasil: na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos.

Rock in Rio Lisboa conta com Ivete Sangalo e Anitta

O Rock in Rio Lisboa está confirmado entre junho e julho de 2021, em Portugal. E tem duas atrações brasileiras: Anitta e Ivete Sangalo. Os outros shows são de Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Black Eyed Peas, David Carreira, Duran Duran, A-Ha, Xutos & Pontapés, Bush, Post Malone, Jason Derulo e HMB.