Ivete Sangalo salva menino de afogamento em praia na Bahia

A cantora Ivete Sangalo salvou um menino de um afogamento no mar da Bahia. A história foi contada pela tia do garoto, na última segunda-feira (26), através do Twitter. De acordo com a tia, Alice, a cantora estava na praia com seu filho, Marcelo, e não quis se identificar após o fato.

Alice começou a contar a história na rede social após a mãe do garoto já saber do ocorrido. Ela relata que entrou no mar com seu namorado e com a criança, Miguel, em uma praia deserta e, nesse momento, as águas estavam calmas. Logo em seguida, percebeu que tinham ido muito para o lado esquerdo e, nesse momento, a maré subiu e perderam a sensação de estarem de pé. Alice continua: ” Paulo (o namorado) foi tentando achar o pé de volta e eu, nadando, achava o pé e perdia dois segundos depois, foi tudo muito rápido. O pior é que estávamos muito perto do raso, mas não conseguíamos achar. Daí, eu comecei a gritar por socorro, porque tinha gente surfando perto da gente. Até que ouviram e vieram com umas pranchas“, narrou. Foi então que Ivete Sangalo apareceu.

Ivete Sangalo confirma a história

Alice explica que uma mulher pegou a criança no colo (de cima da prancha) e foi indo para o raso com ele. ” Quando eu cheguei lá, era nada mais, nada menos que Ivete Sangalo com meu sobrinho no colo [risos]“, disse Alice.

Segundo ela, ao questionar Ivete sobre sua identidade, a cantora disfarçou a voz para não chamar atenção e causar tumulto. Alice chegou a ficar na dúvida se era realmente Ivete Sangalo, mas teve a certeza no dia seguinte após a cantora publicar um vídeo em seu Instagram onde aparece surfando.

A assessoria de imprensa de Ivete Sangalo confirmou a história, mas disse que ela não irá se posicionar sobre o assunto.