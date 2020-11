MTV EMA tem participação de Anitta e prêmio para Pabllo Vittar

O MTV EMA (Europe Music Awards) foi realizado no último domingo (8), em Budapeste, na Hungria, e com performances espalhadas pelo mundo, além da plateia virtual. Lady Gaga teve o maior número de indicações e ganhou como “Artista do Ano”. O grande vencedor da cerimônia foi o grupo sul-coreano BTS, com os prêmios de “Melhor Música”, “Melhor Grupo”, “Maiores Fãs” e “Melhor Live”.

O evento europeu também teve espaço para artistas brasileiros. Pabllo Vittar recebeu, pela segunda vez, o troféu de “Melhor Artista Brasileiro”. “Tô muito feliz em poder representar meu país. Quero agradecer todos os mutirões de votos”, disse a cantora. Direto do Rio de Janeiro e falando em inglês, Anitta apresentou a categoria “Vídeo do Ano”. Confira detalhes:

Como foi a participação dos brasileiros no MTV EMA?

Pabllo Vittar escolheu look preto sensual, repleto de recortes, para posar segurando o troféu do evento. “É nosso! Pela segunda vez, muito obrigada família! Tô muito feliz em poder representar meu país, quero agradecer todos os mutirões de votos, quero agradecer a vocês que ajudaram de alguma forma… não tenho palavras! Amo vocês”, escreveu no Instagram.

Como foi a participação da Anitta?

Assim como Djonga, Emicida e Ludmilla, Anitta concorreu na categoria “Melhor Artista Brasileiro”, mas perdeu para Pabllo Vittar. Participou do evento com um pretinho nada básico, da Dolce & Gabbana, que conta com transparência na parte de cima e volume na saia.

“Para apresentar o nosso último prêmio, direto do Rio, a maior estrela do Brasil, Anitta”, anunciou o locutor do evento. Falando em inglês, a cantora entregou o prêmio de “Vídeo do Ano”. O vencedor foi o clipe “Popstar“, uma parceria entre DJ Khaled e Drake, estrelada por Justin Bieber.