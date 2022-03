Baterista do Foo Fighters morre aos 50 anos; show é cancelado no Brasil

O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu aos 50 anos, anunciaram os membros da banda pelo twitter. A banda se apresentaria no domingo no Lollapalooza Brasil, em Interlagos.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas de acordo com a emissora colombiana Caracol, o baterista foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá. A banda está na cidade para o Festival Estéreo Picnic, mas a apresentação foi cancelada.

Uma declaração na página oficial do Twitter da banda dizia: “A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil”.

Carreira de Taylor Hawkins

Nascido Oliver Taylor Hawkins em Fort Worth, Texas, o músico participou de turnês com Alanis Morissette e Sass Jordan antes de ingressar no Foo Fighters, em 1997.

Hawkins foi nomeado Melhor Baterista de Rock em 2005 pela revista Rhythm.

O baterista se juntou à banda – liderada por Dave Grohl – depois que o cantor se desentendeu com o baterista William Goldsmith e ele deixou o grupo.

