Anote os horários dos shows do Lollapalooza 2022

Os headliners do Lollapalooza 2022 são The Strokes, Miley Cyrus e Foo Fighters

Entre os dias 25 e 27 de março será realizado o Lollapalooza Brasil 2022. Como de costume, ele vai ser realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a abertura dos portões prevista para às 11h, e os últimos shows com previsão para encerrar até às 23h. Saiba quais os horários dos shows do Lollapalooza 2022 e mais informações sobre o evento.

Os artistas do festival se dividem em 4 palcos para suas apresentações, que acontecem de forma simultânea: Budweiser, Onix, Adidas e Perry’s By Doritos, este último sendo mais voltado para música eletrônica. Os headliners da edição deste ano são The Strokes, Miley Cyrus e Foo Fighters, ou seja, são as principais atrações, fechando cada dia do festival no palco principal. Confira abaixo os horários dos shows do Lollapalooza 2022:

Horários dos shows do Lollapalooza 2022 na Sexta-feira (25/03)

Palco Budweiser

13h05-13h50: Detonautas

14h45-15h30: Turnstile

16h40-17h40: LP

18h50-20h05: Machine Gun Kelly

21h15-22h45: The Strokes

Palco Onix

12h30-13h: 89FM

13h55-14h40: JXDN

15h35-16h35: The Wombats

17h45-18h45: Marina

20h10-21h10: Doja Cat

Palco Adidas

13h05-13h50: Edgar

14h45-15h30: Matuê

16h40-17h40: Pabllo Vittar

18h50-19h50: Caribou

21h15-22h15: Jack Harlow

Perry’s By Doritos

12h30-13h15: Beowulf

13h30-14h15: Barja

14h30-15h25: Meca

15h40-16h35: Vinne

16h50-17h45: Jetlag

18h-18h45: 070 Shake

19h-20h: Ashnikko

20h15-21h15: Chris Lake

21h30-22h30: Alan Walker

Horários dos shows do Lollapalooza 2022 no sábado (26/03)

Palco Budweiser

13h05-13h50: Terno Rei

14h45-15h45: Silva

16h55-17h55: King Gizzard & the Lizard Wizard

19h05-20h05: Emicida

21h30-23:00: Miley Cyrus

Palco Onix

12h15-13h: Lamparina

13h55-14h40: Clarice Falcão

15h50-16h50: Jão

18h-19h: A Day To Remember

20h10-21h25: A$AP Rocky

Palco Adidas

13h05-13h50: MC Tha

14h45-15h45: Jup do Bairro

16h55-17h55: Remi Wolf

19h05-20h05: Alessia Cara

21h45-22h45: Alexisonfire

Perry’s By Doritos

12h-12h45: Fatnotronic

13h-14h45: Ashibah

14h-15h: Victor Lou

15h15-16h15: Chemical Surf

16h30-17h30: DJ Marky

17h45-18h45: Boombox Cartel

19h-20h: WC no Beat

20h15-21h15: Deorro

21h30-22h50: Alok

Shows de domingo – Horários dos show do Lollapalooza 2022

Palco Budweiser

12h-12h50: Lagum

13h45-14h45: Rashid

15h55-16h55: IDLES

18h05-19h05: Jane’s Addiction

20h30-22h30: Foo Fighters

Palco Onix

12h55-13h40: Aliados

14h50-15h50: Fresno

17h-18h: Black Pumas

19h10-20h25: Martin Garrix

Palco Adidas

12h-12h50: Menores Atos

13h45-14h45: Planta e Raiz

15h55-16h55: Marina Sena

18h05-19h05: Djonga

20h30-21h30: Kehlani

Perry’s By Doritos

12h00-12h50: FRACTALL X ROCKSTED

13h00-13h45: Malifoo

14h00-14h45: Evokings

15h-15h45: Fancy INC

16h-17h: Cat Dealers

17h15-18h15: Goldfish

18h30-19h30: KAYTRANADA

20h-21h: Gloria Groove

21h15-22h15: Alesso

Ingressos do Lollapalooza 2022

Os ingressos para o Lollapalooza Brasil 2022 se dividem nas categorias Lolla Day, válido para um dia de festival, e Lolla Pass, para todos os três dias. Atualmente, os ingressos para o Lolla Day ainda estão à venda pelo site da Tickets For Fun, com preços entre R$720 (meia-entrada) e R$1.440 (inteira). Aqueles que haviam comprado a entrada para a edição de 2020, que foi cancelada, tiveram o direito de trocar para a deste ano, por meio do site do evento.

Como forma de orientar o público, a organização do festival divulgou uma lista do que pode e o que não pode ser levado nos dias do evento. Pode levar: pulseira Lolla Cashless, documentos pessoais, chapéu ou boné, óculos escuros, barra de cereal, canga, álcool em gel (máx. 50ml), capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil, mochila ou bolsa, frutas cortadas e alimentos industrializados fechados.

E os itens que não podem ser levados são: garrafas, latas, bebidas; utensílios de armazenagem; embalagens rígidas com tampa; capacetes; cadeiras ou bancos; armas de fogo e armas branca; objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes; correntes e cinturões; fogos de artifício; objetos de vidro; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável; cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc; animais (exceto cães-guia identificados); bastão para tirar fotos; guarda-chuva; substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas; e revistas, jornais e livros.

Entre as opções para chegar até o evento no Autódromo de Interlagos é possível ir de metrô, pela Linha 9 – Esmeralda, que vai até a Estação Autódromo, há cerca de 20 minutos da entrada do festival. Também há a opção de ir de ônibus com o serviço oficial do evento (Lolla Transfer), ou ir com carro de aplicativo. Neste ano, não haverá estacionamento para carros próprios no Lollapalooza 2022.

