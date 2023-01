Foo Fighters anuncia show em SP, mas quem é o baterista da banda?

O Foo Fighters, que sofreu a perda do baterista Taylor Hawkins no ano passado, estará na estrada e anunciou show em São Paulom em setembro. Mas a grande questão permanece é: quem vai tocar bateria?

Hawkins, que se juntou ao Foo Fighters em 1997 e morreu em março passado de causas não reveladas, não era apenas um baterista estelar, mas também uma personalidade descomunal: com seu longo cabelo loiro e estilo extravagante; ele era o ponto focal visual da banda junto com o vocalista, fundador e melhor amigo Dave Grohl. Assim, sua ausência deve continuar a ser impactante.

Quem vai tocar bateria no Foo Fighters?

Quase 1 ano após a morte de Hawkins, o Foo Fighters ainda não apresentou seu novo baterista - embora tenha anunciado a continuação da turnê.

Nos concertos de homenagem a Hawkins que o Foo Fighters tocou em Londres e Los Angeles no ano passado, a banda trabalhou com vários bateristas, incluindo os craques da sessão Josh Freese e Omar Hakim, o baterista do Darkness Rufus Taylor (filho do baterista do Queen, Roger Taylor) e participações especiais de superestrelas. de Lars Ulrich do Metallica, o ex-baterista do Police Stewart Copeland e a estrela do Blink-182 Travis Barker, jalém do filho de Hawkins, Shane.

Mas esses eram shows especiais e o formato não vale para um compromisso de longo prazo que exige a turnê da banda.

Com base apenas em seu trabalho com o Nirvana, Grohl é indiscutivelmente um dos maiores bateristas da história do rock, mas parece improvável que o atual vocalista assuma o papel; ele certamente poderia, mas é muito difícil liderar uma banda de rock por trás de uma bateria, e o resto do Foo Fighters está tão acostumado a desempenhar papéis coadjuvantes no palco que seria um desafio para eles projetar o nível de carisma de Grohl e emoção em palcos.

Em matéria da Variety, de janeiro de 2023, o texto indica que Freese é, se não o favorito, um dos mais indicados para ocupar a batera.

O músico é amigo de longa data de Grohl e Hawkins, e é veterano nas baqueta; já esteve com Guns N 'Roses, A Perfect Circle, Puddle of Mudd, Nine Inch Nails, Weezer, Paramore, the Replacements, Sting and the Vandals - e essas são apenas as bandas de rock com as quais ele trabalhou.

Mas tudo isso é apenas especulação, com nenhuma contribuição do Foo Fighters ou de qualquer um dos possíveis candidatos acima: existem dezenas de outras possibilidades e é provável que a banda ainda não tenha tomado uma decisão.

ASSISTA AO VÍDEO COM FREESE NA BATERIA

Quando vai ser o show em São Paulo?

A banda vai se apresentar no Brasil no dia 9 de setembro, no Festival The Town, no Autódromo de Interlagos em São Paulo. O evento será realizado entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, mas ainda não há informações de ingressos.

O festival está em sua primeira edição e é produzido por Roberto Medina, criador do Rock in Rio.