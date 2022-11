Rolando Boldrin novelas: relembre a carreira desde a TV Tupi

Rolando Boldrin novelas: relembre carreira do famoso como ator. Na imagem da direita, ele com Cleyde Yáconis em Os Inocentes - Foto: Reprodução/Divulgação/site oficial Rolando Boldrin/rolandoboldrin.com.br/Tupi

A arte brasileira perdeu mais um grande nome em 2022. Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira (9) e deixou um legado no cenário musical e na teledramaturgia brasileira. O famoso lançou vários álbuns e também integrou o elenco de diversas novelas ao longo da carreira. Relembre as Rolando Boldrin novelas!

Quais são as Rolando Boldrin novelas?

Rolando Boldrin fez muitas novelas ao longo da carreira, foram dezenas de folhetins entre as décadas de 1950 e 1980. Rolando era de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Ele nasceu em outubro de 1936 e se mudou para São Paulo quando ficou mais velho. Por lá, conseguiu trabalho na extinta TV Tupi e se tornou figurante.

Rolando teve trabalhos sem grande destaque durante alguns anos, mas esteve em grandes projetos do canal, como o TV Teatro (1959) e o Grande Teatro Tupi (1963), que apresentavam telepeças.

Em 1964, ele atuou na novela Alma Cigana e Se o Mar Contasse, mas a fama veio mesmo com outro projeto daquele mesmo ano, O Direito de Nascer, em que ele interpretou Ricardo. Em seguida na TV Tupi, ele também esteve em outras produções, como Olhos que Amei (1965) e Calúnia (1966).

Depois, Rolando migrou e trabalhou em outras emissoras, como a TV Excelsior, a Record, entre outras. No canal de Edir Macedo ele somou vários projetos, como Ana (1968), Algemas de Ouro (1969), Seu Único Pecado (1969), As Pupilas do Senhor Reitor (1970), Quarenta Anos Depois (1971), Os Deuses Estão Mortos (1971), O Tempo Não Apaga (1971), entre outros.

Em 1973, Rolando Boldrin novelas somou a primeira versão de Mulheres de Areia no currículo, de Ivani Ribeiro, que depois ganhou uma versão de sucesso na TV Globo. Dois anos depois, ele também apareceu na primeira versão de A Viagem, também de Ivani Ribeiro e que depois foi regravada pela emissora do plim plim.

Depois, ele atuou em O Espantalho (1977), Roda de Fogo (1978), O Profeta (1977 - 1978), Cara a Cara (1979), Pé de Vento (1980), Cavalo Amarelo (1980) e Os Imigrantes (1981), novela de Benedito Ruy Barbosa para a Bandeirantes.

Rolando se afastou das novelas nas décadas seguintes, mas continuou com a carreira musical e também se tornou apresentador de televisão. Ele foi um dos principais apresentadores do programa Som Brasil na TV Globo, também deu às caras em Sr. Brasil da TV Cultura, entre outros.

A atuação mais recente do famoso foi no longa O Filme da Minha Vida, de 2017. O filme foi dirigido por Selton Mello e contou com Rolando como o personagem Giuseppe.

Rolando faleceu no dia 9 de novembro de 2022, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa ainda não foi revelada, ele estava internado há cerca de dois meses. O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 10 de novembro.

Rolando Boldrin novelas:

A Muralha (1954) - TV Record

Há Sempre o Amanhã (1960) - TV Tupi

Alma Cigana (1964) - TV Tupi

Se o Mar Contasse (1964) - TV Tupi

O Direito de Nascer (1964) - TV Tupi

Olhos que Amei (1965) - TV Tupi

Calúnia (1966) - TV Tupi

Ana (1968) - TV Record

O Direito dos Filhos - 1968) - TV Excelsior

Algemas de Ouro (1969) - TV Record

Seu Único Pecado (1969) - TV Record

As Pupilas do Senhor Reitor (1970) - TV Record

Os Deuses Estão Mortos (1971) - TV Record

Quarenta Anos Depois (1971) - TV Record

O Tempo Não Apaga (1972) - TV Record

Quero Viver - (1972 - 1973) - TV Record

Mulheres de Areia (1973) - TV Tupi

Os Inocentes (1974) - TV Tupi

Ovelha Negra (1975) - TV Tupi

A Viagem (1975 - 1976) - TV Tupi

Roda de Fogo (1978) - TV Tupi

O Profeta (1977-1978) - TV Tupi

Cara a Cara (1979) - Bandeirantes

Pé de Vento (1980) - Bandeirantes

Cavalo Amarelo (1980) - Bandeirantes

Os Imigrantes (1981) - Bandeirantes

