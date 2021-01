Cantora gospel Amanda Wanessa sofre acidente de carro

Amanda Wanessa sofreu um grave acidente nesta segunda-feira (04). Segundo a gravadora MC Music, a cantora gospel, de 31 anos, se acidentou em Barreiros, Pernambuco e permanece na Unidade de terapia intensiva (UTI) de Recife.

O que aconteceu com a cantora Amanda Wanessa?

A cantora Amanda Wanessa estava na estrada em Rio Formoso, quando seu carro foi atingido em um acidente envolvendo dois caminhões.

De acordo com o G1, um caminhão com tijolos invadiu a pista em que Amanda estava com mais outras três pessoas. O cunhado da artista informou para o site, que ela estava de férias neste mês com a família.

Cantora gospel após o acidente

Depois do acidente ela foi levada para o Real Hospital Português, em Recife. Ela permanece internada nesta terça-feira (05), depois de passar por cirurgias.

De acordo com Denilson, produtor e cunhado da cantora, uma das cirurgias que a artista passou teve a duração de 5 horas. A filha da cantora, Mel, de 6 anos, teve o braço e a perna operados.

“Hoje ela está melhor do que ontem [segunda-feira]. […] Ontem foi uma cirurgia complicadíssima, foram cinco horas de cirurgia na cabeça”, informou ocunhado ao G1.

“Ela está sedada, no quarto da UTI e esperando 24 horas para ver a reação do medicamento e da cirurgia […] Foi um hematoma [que ela teve] na cabeça, teve que tirar o sangue que estava na cabeça”, disse Denilson.

Nota da assessoria informa mais sobre o estado da cantora:

“Queridos irmãos, a Amanda Wanessa precisou fazer cirurgia na cabeça, braço e perna na noite desta segunda (4), e tem reagido bem, segundo os médicos. Mel operou braço, perna e também segue se recuperando. Ambas estão internadas no Real Hospital Português, em Recife. Acompanhadas pelo marido e pai, Dobson Santos. As próximas horas são muito importantes. Continuamos contando com as orações e agradecemos todo carinho e preocupação com a família”, dizia.

Internet se sensibiliza com caso de Amanda Wanessa

Nas redes sociais, internautas se comoveram e deixaram mensagens para que Amanda Wanessa se recupere. Em seu perfil no Instagram, ela recebeu vários comentários na última publicação nesta terça-feira (05).

“Continuamos em oração”, comentou uma seguidora.

“Estamos orando! Você vai contar milagre”, disse outra fã. “Vai dar tudo certo”, comentou mais uma.