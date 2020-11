Carlinhos Maia revela que levou 5 anos para ter 1ª vez com o marido

O humorista Carlinhos Maia revelou ter levado cinco anos para ter a primeira trasa com o Marido, Lucas Guimarães. Durante sua participação no programa Lady Night, de Tatá Werneck, ele explicou a situação.

Quais foram os motivos do casal?

Antes de revelarem o casamento ao público, Carlinhos e o marido tiveram suas etapas no relacionamento. Segundo o influenciador, os dois apenas ‘sarravam’ usando bermuda. Isso porque, Lucas, tinha medo dos dois terem relação.

“Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo [desde que nos conhecemos]”, contou ele. “A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda”, explicou o famoso.

Casamento de Carlinhos e polêmicas

No dia 21 de maio, Carlinhos e Lucas se casaram com a presença de vários famosos e influenciadores. Assim como em vários momentos da vida do humorista, seu casamento também teve algumas polêmicas.

Antes de tudo, assim que começou a chamar os padrinhos para a festa, ele entrou em conflito com Whindersson Nunes. Foram várias trocas de farpas e acusações até que a amizade entre eles terminou. Tudo isso começou, porque Nunes não aceitou ser padrinho do casal.

Ainda sobre a cerimônia, que aconteceu às margens do rio São Francisco, a segunda polêmica girou em torno do casal. Por terem seus motivos, os dois decidiram não dar o famoso beijo no altar.

“Eu não queria beijar. Fiz o meu pai, que é evangélico, ir a um casamento gay. A tia do Lucas, que nunca nos aceitou, estava lá. O pai do Lucas que estava com depressão e não levanta da cama há seis meses, também. Então, para aquelas pessoas que são idosas, eu queria que eles lembrassem daquele momento como algo singelo”, ele justificou.

Ainda na conversa, ele foi questionado por Tatá Werneck sobre o assunto. Sendo assim, ele respondeu se teria se arrependido de não ter beijado o marido na ocasião. Sua resposta foi direta com um “sim”.

‘Mais cancelado que a Anitta’

Carlinhos já foi ‘cancelado’ por diversas vezes na web. Dentre os motivos, tiveram brigas e declarações que não agradaram. Neste sentido, ele falou com Tatá sobre a cultura do cancelamento. “Eu fui mais cancelado do que a Anitta”, brincou.

Recentemente, Carlinhos realizou uma festa em sua mansão para comemorar os 20 milhões de seguidores no Instagram. O problema é que ele reuniu centenas de pessoas. Por causa da pandemia, sua atitude não foi bem vista pela internet, que o ‘cancelou’ mais uma vez. Ainda no dia da entrevista com Tatá, ele não havia realizado a festa.

Além disso, o famoso realiza com outros influenciadores o futebol de sabão. Nisto, ele reúne as figuras públicas para produzir conteúdo, Inclusive, nesta semana, o ex-BBB Daniel Lenhardt, esteve presente e acabou levando um ‘surra de bumbum’, da blogueira Emily Garcia, ex de Jerry Smith.