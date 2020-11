Ex-BBB Prior conhece a mansão de Carlinhos Maia

O ex-BBB Felipe Prior compartilhou com os seguidores do Instagram como está sendo sua viagem a Alagoas. Nos Stories do Instagram, o influenciador, que saiu do anonimato com o reality da Globo, vou visitar a mansão do humorista Carlinhos Maia, nesta segunda-feira (23).

“Galera, tô na casa do monstro aqui, quem vocês acham que é? Olha na casa de que eu tô aqui”, disse Prior, enquanto abraçava Carlinhos.

Apesar da visita rápida, Carlinhos cobrou: “Você vai ficar me devendo futebol de sabão”. Por estar se divertindo no local, o ex-brother acabou cortado o pé, e por isso não participou da brincadeira. “Na próxima eu tô junto. Quis vir aqui porque sou fã ‘pra’ caramba de verdade”, declarou.

Contente com a visita, o ‘Rei do Instagram’, mostrou apoio ao polêmico ex-BBB. “Eu comecei a gostar muito mais do Prior depois comecei a acompanhar ele aqui na internet”, declarou. “Confia nos seus fãs sempre”, completou o marido de Lucas Guimarães.

Trajetória do ex-BBB Prior

O ex-BBB Prior teve uma trajetória de ‘vilão’ a ‘mocinho’ dentro do BBB 20. Na edição histórica, marcada por recordes de audiência e votações de números exorbitante, ele conseguiu se destacar com sua narrativa de ‘injustiçado’ dentro do programa.

Entrando com pouco mais de 1500 seguidores no Instagram, ele atingiu a marca de 4 milhões quando saiu do reality. Participante do grupo ‘Pipoca’, onde ele, e mais ‘não famosos’ estavam, ele chegou a dividir o público em um paredão que bateu recorde de 1,5 bilhão de votos.

Polêmicas após o reality

Depois de sair do programa com 56,73% dos votos, ele foi alvo de acusações pesadas. Relatos de supostos estupros e uma suposta tentativa, foram divulgadas pela revista Marie Claire. Após as acusações, Prio negou em vídeo. A Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo, abriu um inquérito em abril deste ano, para investigar os casos.

A Fazenda 12

Antes de ‘A Fazenda 12’ começar, Felipe Prior foi um dos nomes mais citados como possível participante. Com o sucesso que fez no BBB 20, ele chamou atenção da Record. Vários veículos fizeram suas apostas de que o famoso poderia estar na lista dos 20 participantes deste ano. Na época, o colunista Fefito, do UOL, lembrou que Prioe estava com pendências judiciais sendo investigadas.

Quando estava perto da estreia, o forte candidato a peão chegou a postar uma foto misteriosa no Instagram, no entanto, era apenas um blefe, já que, como todos viram, ele não entrou para o elenco que conta com a presença de Jojo Todynho, neste ano.