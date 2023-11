Carlos Alberto de Nóbrega filhos: quem são os herdeiros?

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, tem seis filhos, frutos de seus dois primeiros casamentos. Alguns deles seguiram carreira artística, assim como o pai, enquanto outros trabalham em diferentes áreas e vivem no anonimato. Conheça a família do comediante de "A Praça é Nossa".

Filhos do primeiro casamento de Carlos Alberto da Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega teve quatro herdeiros com Marilda de Nóbrega, com quem foi casado por 34 anos: Carlos Alberto Filho, Marcelo, Vinícius e Maurício. Ao contrário do pai famoso, o primogênito não segue carreira artística e está longe dos holofotes, sendo bastante discreto. O herdeiro também não mantém uma página no Instagram.

Já Marcelo é um dos filhos de Carlos Alberto de Nóbrega que também trabalha na televisão. O segundo herdeiro é ator, humorista, cantor, músico, escritor, compositor, diretor e produtor. Entre os irmãos, ele é o mais famoso da família e o que mais seguiu os passos do pai.

O terceiro herdeiro é Vinícius de Nóbrega, que também vive no anonimato. Ele trabalha como advogado e tem sua própria consultoria jurídica desde 2015.

O quarto filho do casamento de Carlos Alberto de Nóbrega com Marilda é Maurício de Nóbrega, que trabalha como dentista, especialista em implantodontia, sendo formado pela Universidade de Michigan. Ele tem seu próprio consultório em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Quem é Marcelo de Nóbrega?

Marcelo de Nóbrega, de 58 anos, é o filho mais famoso de Carlos Alberto. O diretor de televisão é o segundo herdeiro do casamento do comediante com Marilda e o que mais se destaca na mídia, iniciando sua carreira na televisão na década de 80, quando estreou na TV Globo atuando em "Os Trapalhões". Ainda na emissora carioca, interpretou Cadu em "Anos Dourados" (1986).

Em 1987, Marcelo tornou-se diretor de "A Praça É Nossa", cargo que ocupa até hoje. O famoso também desempenhou alguns personagens no programa humorístico e participou do especial "A Pracinha", mas seu trabalho principal é nos bastidores. Na emissora de Silvio Santos, Marcelo também dirigiu os programas "A Escolinha do Golias" (1990) e "30 Anos de Chaves" (2011).

Marcelo também é músico e lançou três álbuns. O primeiro, "Deixe Estar", foi disponibilizado em 1988. Outros projetos incluem "O Filho do Mundo" (1994) e "Marcelo de Nóbrega" (2015).

O diretor de TV é pai de cinco filhos. Os mais velhos, Dalila, de 33 anos, e Milana, de 28, são frutos do casamento com Marise Santos. Em 2019, o famoso anunciou que seria pai de trigêmeos com a atual esposa, Lytha Gomes. Hoje, José, Murilo e Emily têm três anos.

Quem são os filhos gêmeos Carlos Alberto?

Depois de se separar de Marilda, Carlos Alberto de Nóbrega se casou com Andréa de Nóbrega, com quem manteve um relacionamento por 13 anos. Com ela, o humorista teve mais dois filhos gêmeos: Maria Fernanda e João Victor, de 23 anos.

Mafe é influenciadora digital e soma mais de 730 mil seguidores em sua página no Instagram, além de ser empresária. A jovem tem sua própria marca de roupas, a Emme, que vende peças online. Atualmente, a filha de Carlos Aberto morta no Rio de Janeiro.

Já João Victor se formou em Administração pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) em outubro. Em sua página no Instagram, Carlos Alberto comemorou a conquista do filho. "Há quatro anos entrar na FGV era uma sonho, hoje virou realidade. Meu filho, meu orgulho", escreveu.

Quem é a esposa de Carlos Alberto de Nóbrega hoje?

Atualmente, Carlos Alberto de Nóbrega é casado com a médica Renata Domingues, de 42 anos. A diferença de idade entre o casal é de mais de quatro décadas, o que fez com que a mulher ficasse com medo de sofrer preconceito, apesar dessa questão nunca ter sido um problema para eles.

Quando o humorista foi homenageado no "Arquivo Pessoal" no Faustão da Band, em abril, Renata afirmou que a diferença de idade não os atrapalha. Pelo contrário, ela destaca que essa diferença os une cada vez mais, pois ele a respeita e procura acompanhá-la, assim como ela também tem muito respeito por ele. Carlos Alberto afirmou que a esposa é um "presente de Deus" em sua vida e que não o vê com a idade que ele tem e diz que ele é um menino.

Renata Domingues é líder do Instituto Nóbrega, especializado em nutrologia médica. Ela também apresenta os podcasts O Pod é Nosso, ao lado do marido, e O Pod é Nosso Saúde, focado em assuntos sobre saúde.

