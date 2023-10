Djavan tem 5 filhos: conheça a família do cantor

Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor Djavan, 74 anos, tem um grande número de herdeiros e alguns deles seguiram os passos do pai e também vivem da arte. Dos cinco filhos do músico, três são de seu primeiro casamento e os caçulas são frutos do relacionamento atual.

Flavia Virginia é a mais velha entre os filhos de Djavan

Flavia Virginia, de 51 anos, é a filha mais velha de Djavan, ela é fruto do casamento do cantor com Maria Aparecida dos Santos Viana, que durou entre 1972 e 1998. Na juventude, Flavia chegou a seguir os passos do pai e começou na música aos 16 anos. Depois de estudar o ofício, ela fez parte da banda Combatentes da Cidade, participou da canção Curumin no álbum "Djavan (1989)" e lançou seu primeiro disco em 2001, Livro-Mãe.

Nos anos seguintes, ela se mudou para a Angola, onde ficou entre 2003 e 2006 e que trabalhou como cronista em um jornal. Ela retornou ao Brasil em 2006, quando começou a estudar filosofia. Ela lançou mais um álbum, em 2014, intitulado O Amor É o Oposto do Medo, que gravou grande parte na Angola, e depois abandonou a música. Hoje, Flavia Viana é do meio acadêmico. Ela é especialista em Logoterapia e criou a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, além do CEM – Centro de Estudos da Multipolaridade.

Max Viana | Filhos de Djavan

Max Viana, de 50 anos, é o segundo filho de Djavan, ele é um dos herdeiros do músico que começou carreira artística como o pai e segue nela até hoje. Também filho de Maria Aparecida, Max é cantor, compositor e guitarrista. O primeiro álbum dele foi lançado em 2003, intitulado No Calçadão, que tinha 13 faixas, uma inclusive ao lado Djavan, com o nome Parte da Gente. Alguns anos depois, em 2011, ele lançou Um Quadro de Nós Dois, em que cantou ao lado de um dos maiores nomes da música brasileira, Alcione.

Seu último álbum foi Outro Sol, de 2018, e seus últimos singles foram Cada Um na Sua Direção (2019) e Vilarejo (Remix) (2021), ao lado do pai e Rappin'Hood. Em agosto de 2022, o público pode se deliciar com a presença do artista no É de Casa, quando cantou o hit do pai, Flor de Lis, em homenagem do dia dos pais.

João Thiago Viana

João Thiago Viana, de 45 anos, é o terceiro e último filho de Djavan de seu primeiro casamento. Ele também escolheu carreira na música e se tornou baterista e produtor. Sócio da V12 Music, ele trabalha em trilhas sonoras para produções audiovisuais.

Ele já fez parte da composição de trilhas de filmes como Os Suburbanos (2022), Inverno (2022), O Buscador (2019), Caminho do Mar (2018), além das séries Quintal TV (2021), Ringue (2021), entre outros. Ele também já foi instrumentista na TV Globo, durante os anos 2016 e 2019. Ele é um dos filhos mais discretos de Djavan e mantém sua conta no Instagram fechada. No Linkedin, ele mostra alguns de seus trabalhos.

Sofia Viana

Sofia Viana, tem 22 anos, e é a primeira filha do atual casamento de Djavan, com Rafaella Brunini, de 49, com quem ele está desde 2000. A jovem não é artista e não tem rede social. Ela raramente aparece com o pai, só em alguns poucos cliques em família. No ano passado, ela deu às caras no videoclipe Iluminado, de Djavan, ao lado dos irmãos, tocando ukelele.

Em maio de 2023, a jovem esteve no show do pai no Rio de Janeiro, e foi revelado pelos perfis oficias do artista que ele colocou a canção Um amor Puro na setlist a pedido dela. Alguns anos atrás, em 2016, o músico mencionou a filha em uma entrevista ao Observador. Ele disse que ela não se interessava na música, mas tinha chances de se tornar artista algum dia e estava apreendendo flauta. No entanto, para ele a jovem tinha mais aptidão para as artes plásticas.

Inácio Viana

Inácio é o caçula entre os filhos de Djavan e vai completar 17 anos em dezembro. O rapaz também é discreto e por enquanto ainda não ingressou na vida de artista. Diferente da irmã, ele tem perfil no Instagram, mas mantém a conta fechada para amigos e familiares.

Mesmo que ainda não tenha carreira na música, o garoto já mostrou um pouco de suas habilidades para a arte no videoclipe Iluminado, de 2022, em que Djavan reuniu a família e Inácio aparece tocando violão. Na gravação, Sofia toca ukelele, João cajón e percussão, Max violão e Flavia solta a voz.

