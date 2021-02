Carolina Dieckmann: o segredo da boa forma aos 42 anos

O nome da atriz Carolina Dieckmann está entre os assuntos mais comentados da semana. O motivo é a icônica cena raspando a cabeça, como a personagem Camila na novela Laços de Família, que está sendo reprisada. A cena foi ao ar no Vale a Pena Ver De Novo e bateu recordes no ibope.

Ao som da música som de “Love By Grace”, de Lara Fabian, a cena é uma das mais marcantes da história das novelas e marcou a carreira de Carolina Dieckmann, que tinha 21 anos na época.

Em seu Instagram, que conta com mais de 6 milhões de seguidores, ela compartilhou uma foto chorando. E disse ter ficado emocionada ao rever a exibição do trabalho. É também nas redes sociais que ela segue compartilhando sua rotina, com algumas fotos em família, viagens e principalmente mensagens positivas. Sempre esbanjando boa forma!

Boa forma de Carolina Dieckmann

O corpo sequinho aos 42 anos é resultado das diferentes atividades físicas que costuma praticar, pois está sempre em movimento. Quando morava no Rio de Janeiro, praticava primordialmente malhação na praia. Já atualmente, é adepta de práticas mais leves e outras mais intensas.

Embora não tenha um treino definido, diariamente ela complementa a meditação e yoga com algum outro exercício, como corrida, bicicleta ou balé.

Yoga

A yoga é uma prática milenar que proporciona benefícios físicos e mentais. É ótima para trabalhar a força e a flexibilidade. Previne dores e lesões na região da coluna vertebral e deixa a musculatura abdominal mais definida. Além de queimar muitas calorias! E, ainda, melhora a concentração e alivia a ansiedade.

Pelas imagens publicadas por Carolina Dieckmann é possível ver que ela já está em um nível avançado, pois realiza posições consideradas mais difíceis. Chega inclusive a ficar totalmente de ponta cabeça. Em uma das legendas ela falou sobre a prática. “Sempre achei que yoga é mais um estar presente do que um exercício. É respiração, atenção, compaixão, introspecção, inspiração…”

Carolina Dieckmann pratica Corrida

Uma atividade física simples e que tem conquistado cada vez mais adeptos é a corrida. Basta um par de tênis e um pouco de disposição para praticar. Os ganhos para o corpo são muitos, pois acelera a perda de peso e fortalece os músculos de toda a perna, tonificando principalmente as coxas.

A prática de corrida também faz bem à saúde, melhorando o funcionamento cardíaco, ajudando a controlar a pressão arterial, a reduzir o LDL (colesterol ruim) e a melhorar o HDL (colesterol bom). E é também benéfica para o cérebro, pois melhora o humor, a memória e o aprendizado.

Bicicleta

Andar de bicicleta é uma alternativa às corridas. Ela mesma chegou a postar em uma legenda sobre isso. “Vez em quando, troco um par de pernas por um de rodas”. Em entrevistas, já contou que a bicicleta virou também um meio de transporte para alguns deslocamentos.

Os benefícios de pedalar são parecidos com os da corrida, pois também acelera o metabolismo e facilita o emagrecimento. Além disso, pedalar trabalha bastante as pernas. E também os glúteos, a região abdominal e os braços. Assim, melhora o tônus muscular sem prejudicar as articulações. Aos que pretendem começar, o ciclismo para iniciantes é, primordialmente, uma atividade que pode ser feita de forma leve. Como se fosse um passeio, sem a pressão de estar fazendo exercícios.

Meditação também faz parte da rotina de Carolina Dieckmann

Durante a pandemia de Covid-19 a atriz publicou uma foto mostrando que está buscando fazer meditação. A prática tem sido uma das mais buscadas pelas pessoas neste período. Especialmente por ajudar a diminuir o estresse e controlar a ansiedade. Além disso melhora o autoconhecimento e o foco.

Outros benefícios da meditação são a melhora nas dores crônicas, a diminuição a frequência cardíaca, e uma melhora considerável no sono. Ideal para quem costuma sofrer com insônia. Principalmente quando causada por questões emocionais. Os melhores horários são pela manhã e à noite.

Balé

Em casa, Carolina Dieckmann também tem praticado balé. Com a possibilidade de aulas online, esta modalidade de dança tem conquistado muitos novos adeptos. Inclusive muitos adultos.

Um dos principais benefícios é que deixa o corpo mais definido e com a musculatura fortalecida. O balé também é ótimo para melhorar a flexibilidade, a postura e trabalhar movimentos dos braços. Ajuda, ainda, na coordenação motora e na expressão corporal. E melhora o foco e aumenta a disciplina no dia a dia.