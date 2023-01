Idade da Carolina Dieckmann e outras musas da novela Vai na Fé

A novela Vai na Fé é a nova produção da faixa das 19h00 e traz grandes atrizes, como Carolina Dieckmann, Sheron Menezzes, Claudia Ohana, entre outras. O folhetim é escrito por Rosane Svartman, que conquistou sucesso na faixa com Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019).

Carolina Dieckmann tem 44 anos de idade e está de volta às novelas da Globo. A famosa estava afastada das telinhas desde 2018, quando atuou em O Sétimo Guardião na faixa das 21h00.

Agora em 2023, a loira vive a advogada criminalista Lumiar, uma mulher bem sucedida na novela Vai na Fé. Ela é casada com Benjamin, que conheceu durante a faculdade de direito e já está ao lado há 20 anos. Ela não quer filhos de jeito nenhum e tem uma relação complicada com Dora, sua mãe pouco convencional.

Além disso, Lumiar odeia o próprio nome, que foi escolhido em homenagem a cidade onde nasceu, na Região Serrana do Rio. Seus pais ainda moram por lá e contam com uma vida bastante hippie, o que difere muito da advogada.

Sheron Menezzes é protagonista da novela Vai na Fé

Sheron Menezzes é a personagem Sol. A atriz está com 39 anos de idade e vive uma protagonista pela primeira vez no mundo dos folhetins. Sol é uma mulher de fé, mãe e esposa que batalha para colocar comida na mesa. Ela sustenta a família vendendo quentinhas e certo dia ganha a chance de se tornar uma estrela.

Na juventude, a moça frequentava bailes funk e era conhecida por ser uma grande dançarina. Depois de encontrar com Lui Lorenzo, ela ganha a oportunidade de retornar aos palcos, o que pode atrapalhar sua vida pessoal. Para piorar a situação, ela reencontra Benjamin, seu grande amor do passado que agora é casado com Lumiar.

Deborah Secco tem 43 anos

Deborah Secco está com 43 anos de idade. A atriz não é do elenco fixo da novela Vai na Fé e fez uma participação especial no primeiro capítulo da atração. Ela reviveu a personagem Alexia da novela Salve-se Quem Puder e esteve no escritório de Lumiar para consultar os conselhos jurídicos da advogada.

Por enquanto, não há nada que indique que a atriz voltará a aparecer na novela Vai na Fé. Alexia não é citada nos resumos do folhetim, que já mostram até os capítulos do dia 28 de janeiro.

Mel Maia tem 18 anos

Mel Maia tem 18 anos de idade e é atriz desde criança. A jovem ficou famosa com Avenida Brasil, quando viveu a versão jovem da protagonista Rita, e estava longe das novelas desde 2019, época em que apareceu em A Dona do Pedaço. Agora na novela Vai na Fé, ela vive a personagem Guiga, uma influencer patricinha que está estudando direito.

Bella Campos, 24 anos

Jenifer é vivida por Bella Campos, atriz de 24 anos de idade que está em sua segunda novela. A jovem foi revelada no remake de Pantanal para a faixa das 21h00, em que interpretou a personagem Muda. Ela havia sido cotada para Malhação antes disso, mas como o folhetim jovem foi retirado da grade da Globo, ela ganhou espaço em outras produções.

Agora na novela Vai na Fé, ela interpreta Jenifer, filha de Sol. A garota é a primeira da família a conseguir ingressar na universidade e faz amizade com Yuri. Já com Guiga, ela não cria bons laços logo de cara.

Claudia Ohana tem 59 anos

A atriz Claudia Ohana está com 59 anos de idade é um nome que dispensa apresentações. A famosa foi uma das principais musas das telinhas nos anos 90 e marcou muitos projetos da emissora. A última novela da atriz foi em 2019, Verão 90, e agora ela retorna como a personagem Dora na novela Vai na Fé.

Dora é mãe de Lumiar e é uma terapeuta holística que se relaciona facilmente com estranhos. Porém, a dificuldade da personagem é na relação com a filha. Ela vive no Refúgio Paz da cidade de Lumiar com Fábio, pai de sua filha.

Letícia Salles tem 28 anos de idade

Letícia Salles tem 28 anos de idade e é outro nome que foi lançado ao estrelato com Pantanal. Ela viveu a versão jovem de Filó no remake e conquistou o público com a personagem. Agora na novela Vai na Fé, ela interpreta Érika. Na trama, ela é demitida da banda de Lui Lorenzo por trair a confiança do músico depois de passar informações para um perfil de fofoca, o de Anthony Verão.

Regiane Alves tem 49 anos de idade

Regiane Alves está com 44 anos de idade e é Clara na novela Vai na Fé. Ela vive um relacionamento abusivo com Theo (Emilio Dantas), que sempre a critica, e é mãe de Rafa (Caio Manhente). Ela tenta ajudar o filho, que é um adolescente melancólico, mas não sabe como. Por conta de sua vida na alta sociedade carioca, ela vive cercada de futilidades.

Regiane Alves já viveu outras personagens com o nome Clara em sua carreira, como na novela Fascinação (1988), do SBT, e em Laços de Família (2000), da Globo, um de seus projetos mais famosos.

