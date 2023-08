Carolina Dieckmann marido: com quem a atriz de 44 anos é casada?

Em destaque nas telinhas com o sucesso de Vai na Fé, Carolina Dieckmann estava longe das novelas desde 2018 e voltou com tudo para a programação da Globo. A família da atriz de 44 anos de idade também chama atenção e desperta curiosidade no público. Quem é o marido de Carolina Dieckmann? Famosa está há duas décadas com executivo discreto com quem tem um filho.

Quem é o marido da Carolina Dieckmann?

Carolina Dieckmann é casada com o produtor Tiago Worcman, 44. Em junho deste ano, a dupla completou 20 anos lado a lado. Juntos desde 2003, eles subiram ao altar para selar a união em 2007, ano em que nasceu o filho do casal, José Worcman, hoje com 15 anos.

Tiago já passou por cargos executivos de vários canais importantes, como a MTV Brasil, a Paramount Channel, Fox, TV Globo e GNT, mas quase migrou para outra profissão na juventude. Em entrevista para a revista TPM em agosto de 2010, ele disse que após a escola, começou a estudar biologia na faculdade, mas depois de um ano sentiu vontade de mudar de área e foi quando resolveu se aventurar no campo da televisão.

Ele chegou a trabalhar na TV Globo entre 1996 e 2000 e depois deixou a emissora e se mudou para Nova York, quando estudou na The New School. Na época, ele se relacionava com a produtora Gabriela Figueiredo, de quem se separou alguns anos depois.

Quando retornou ao Brasil, em 2003, ele voltou para a TV Globo e se tornou roteirista, foi nesta época que ele começou a namorar com a atriz Carolina Dieckmann, com quem está até hoje. Depois, de acordo com seu perfil oficial do Linkedin, ele migrou para cargos no Grupo Globo, como diretor, coordenador de conteúdo, chefe de programação, entre outros. Seu último trabalho foi na ViacomCBS, em que foi vice-presidente sênior e chefe de conteúdo e marketing das marcas musicais do grupo entre setembro de 2018 e fevereiro de 2022.

Tiago é bastante discreto e não tem uma conta badalada no Instagram como a esposa, que soma mais de 7 milhões de seguidores. O perfil oficial do produtor é fechado apenas para familiares e amigos e mantém apenas 490 seguidores.

Casamento com Marcos Frota

Carolina Dieckmann já foi casada antes de se relacionar com Tiago Worcman, ela esteve com o ator Marcos Frota, hoje com 66 anos, entre 1997 e 2003. Deste primeiro casamento, ela tem outro filho, Davi Frota, de 24 anos de idade. A dupla começou a se relacionar alguns anos após Marcos se tornar viúvo de Cibele Frota, vítima de um acidente, com quem esteve entre 1976 e 1993, e deu a luz aos três filhos mais velhos do artista.

Após os vários anos juntos, a separação de Carolina Dieckmann e Marcos Frota foi amplamente abordada pela mídia na época, mas o motivo do divórcio não foi revelado. Em entrevista a coluna Splash, do UOl, em julho de 2023, o ator Marcos Frota disse que não houve um motivo específico que causou tudo e afirmou: "também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada".

O ator também revelou que as famílias de ambos convivem em harmonia e seus filhos mais velhos, que moraram vários anos com a loira durante o casamento do pai, frequentam a casa da famosa. Em outras entrevistas, Marcos também já contou que antes do nascimento de Davi, Carol quase teve outro filho com ele. No entanto, a gravidez não seguiu bem e a atriz teve um aborto espontâneo.

