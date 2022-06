Casais BBB: quem ainda está junto depois do reality

O Big Brother Brasil já foi palco de dezenas de romances ao longo de suas 22 edições. A maioria dos casais do BBB terminaram os relacionamentos depois de deixarem a casa mais vigiada do país, mais alguns deles seguem juntos até hoje. Relembre quem continua namorando até hoje.

Gustavo e Laís são um dos casais do BBB que seguem juntos

Gustavo Marsengo e Laís Caldas se conheceram no BBB 22 e seguem juntos até hoje. Assim que deixou a casa de vidro e ingressou no jogo, o paranaense já começou a jogar charme para a médica, e os dois ficaram pela primeira vez durante uma das festas do programa.

O pedido oficial de namoro só aconteceu depois que os dois já estavam fora da casa. O casal compartilha diariamente sua rotina nas redes sociais.

Paula Amorim e Breno Simões do BBB 18

Paula Amorim e Breno Simões se conheceram no BBB 18 e não se separaram mais. Desde que engataram um romance ainda na casa mais vigiada do Brasil, os dois seguem juntos.

Em junho do ano passado, Breno pediu Paula em casamento e os dois se preparam para oficializar a união. A ex-BBB está grávida do primeiro filho do casal, que vai se chamar Theo. Os dois também sempre postam cliques do romance nas redes sociais.

Andressa e Nasser são um dos casais do BBB que seguem juntos

Andressa Ganacini e Nasser Rodrigues estão juntos há quase dez anos. Os dois se conheceram no BBB 13 e a declaração de amor da moça até virou meme nas redes sociais – há um vídeo que ela chora dizendo que gosta do rapaz e que não manda no seu coração.

Apesar das turbulências dentro do programa, o namoro deu certo fora da casa e os dois se casaram em novembro de 2021, em uma cerimônia realizada em Cancún.

Aline e Fernando são um dos casais do BBB que seguem juntos

Fernando Medeiros e Aline Gotschalg se conheceram no BBB 15. No entanto, a ex-sister foi eliminada na quarta semana, enquanto o rapaz seguiu no programa até a final. Ele acabou se envolvendo também com Amanda, outra participante, mas a relação não vingou.

Depois do fim do programa, Fernando e Aline se reencontraram e engataram um relacionamento. Eles são pais de Lucca, de 6 anos.

Franciele e Diego, do BBB 14

Franciele e Diego Grossi são mais um dos casais do BBB. Os dois são casados desde 2015 e são pais de Enrico, filho do casal nascido em 2020.

Os fãs do casal podem acompanhá-los no YouTube – eles têm um canal chamado ‘Frango’, mesmo nome do ‘ship’ da época do BBB, no qual compartilham sua rotina.

Kamilla e Eliéser, do BBB 13

No BBB 13, Eliéser Ambrósio foi convidado para participar mais uma vez do reality show – ele já havia competido pelo prêmio da décima edição do programa. Já Kamilla Salgado foi uma das jogadoras da casa de vidro que foram escolhidas pelo público para entrarem na atração.

Os dois começaram a namorar no reality e seguem juntos até hoje. Eles são pais de Bento, nascido em 2020.

Adriana e Rodrigo, do BBB 11

A história de Adriana Sant’Anna e Rodrigo Gomes do BBB 11 foi um pouco diferente. Eles se conheceram no reality, mas o relacionamento não deu certo e os dois terminaram. Foi somente após meses depois do fim do programa que eles se reencontraram e deram uma nova chance para o amor.

Eles são casados desde 2015, quando celebraram a união em Punta Cana, e são pais de dois filhos: Rodrigo, de 5 anos, e Linda, de 3.

Mariana e Daniel, do BBB 6

A história de Mariana Felício e Daniel Saullo é parecida com a de Adriana e Rodrigo. Os dois se relacionaram dentro do reality, mas o namoro não vingou dentro da casa mais vigiada do Brasil. Foi somente depois do fim da atração que eles se reencontraram e reataram.

Os dois são casados e pais de três filhos: Anita, de 8 anos, e Antônio, de 6, e os gêmeos José e João, de 4 anos.

