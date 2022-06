Família real espanhola princesas: quem são Leonor e Sofia?

As princesas Leonor (à esquerda) e Sofia - Foto: Divulgação/Família Real Espanhola

Leonor e Sofia são filhas do rei Felipe e da apresentadora de televisão Letícia Ortiz

A Espanha é um dos países que ainda mantém a monarquia como sistema político. Atualmente, o rei é Felipe VI. Sánchez. Ele tem duas filhas com sua esposa, a ex-apresentadora de televisão Letícia Ortiz, e Leonor, a mais velha, é a que irá suceder ao trono. Conheça as princesas da família real espanhola.

Princesas da família real espanhola Leonor e Sofia

Leonor, de 16 anos de idade, e Sofia, de 15 anos, são as princesas da família real espanhola. A mais velha é que irá suceder ao trono e se tornar a próxima rainha da Espanha. Elas são filhas do atual rei do país, Felipe VI, e de Letícia Ortiz, que antes de se casar trabalhava como jornalista e apresentadora de televisão. Os dois se casaram em 2004.

Leonor é a herdeira do trono espanhol. Atualmente, ela carrega o título de princesa das Astúrias. Ela será a primeira rainha espanhola desde Isabella II (1833-1868).

A família de Leonor e Sofia passou por uma série de polêmicas nos últimos anos, que colocaram a confiança na monarquia em xeque. Em 2020, o ex-rei da Espanha, Juan Carlos, abandonou o país após passar por uma investigação das autoridades fiscais da Suíça e da Espanha sobre suas contas no exterior, diante de fraude, lavagem de dinheiro e corrupção.

Após deixar o país, ele passou a coroa para seu filho Felipe. Com a popularidade em baixa, o sentimento republicano cresceu na Espanha nos últimos anos. Leonor é vista como a pessoa que pode ajudar à família a reconquistar a credibilidade. A jovem já fez discursos para grandes multidões em Barcelona e se prepara para assumir o trono.

Ela receberá a mesma formação universitária e militar que seu pai e quando completar 18 anos, deverá jurar lealdade ao rei e à Constituição.

Linha de sucessão ao trono espanhol

Leonor é a primeira na linha de sucessão ao trono espanhol. Sofia, sua irmã mais nova, é a segunda herdeira da coroa.

A linha de sucessão segue com Elena de Bourbon, filha primogênita do rei João Carlos I de Espanha e de Sofia da Grécia. Ela é irmã de Felipe, atual rei do país.

Em seguida, vem seus filhos Felipe de Marichalar e Bourbon e Victoria de Marichalar e Bourbon, frutos do seu casamento com o ex-marido Jaime de Marichalar.

Cristina de Bourbon, segunda filha de João Carlos I e Sofia, ocupa o sexto no lugar na linha sucessória. Ela tem quatro filhos, que ocupam a sétima, oitava, nona e décima posição, respectivamente: Juan Valentín Urdangarin y Borbón, Pablo Nicolas Urdangarin y Borbón, Miguel Urdangarin y Borbón e Irene Urdangarin y Borbón.

Qual a fortuna da família real espanhola?

A fortuna da família real espanhola é de US$ 20 milhões, cerca de R$100 milhões, de acordo com dados publicados pela revista Época Negócios. Eles são proprietários de oito palácios reais, cinco residências reais e dez mosteiros e conventos.

Mesmo assim, eles são considerados uma das famílias “mais pobres” da realeza europeia. Os espanhóis ocupam a nona posição do ranking das famílias mais ricas, atrás da realeza dos países: Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Inglaterra, Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega.

