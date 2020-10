Chris Evans, o Capitão América, revela tatuagem e web vai ao delírio

Um simples mergulho colocou o ator Chris Evans entre os assuntos mais comentados na internet nas últimas 24 horas. O motivo? O corpo sarado do ator e a quantidade de tatuagens que o intérprete de Capitão América no universo cinematográfico da Marvel exibiu.

Chris Evans revela tatuagem e web vai ao delírio

Em um story publicado na última terça-feira (6) por Evans em seu Instagram, o ator aparece sem camisa e dando um salto mortal de costas em uma piscina.

“Último mergulho antes da piscina hibernar… (estava congelante)”, escreveu o ator, que também fez graça dizendo que não se lembrava como era estar bronzeado.

🎥 EVERYBODY STAY CALM! Chris Evans and his new tattoos via Instagram stories 💙 pic.twitter.com/D8qFWrqjJ7 — Chris Evans News (@CEvansNews) October 6, 2020

A quantidade de tatuagens no torso de Chris Evans surpreendeu muitas pessoas que não imaginavam que o astro tivesse tantos desenhos e traços.

“Quem mais está freneticamente tentando ampliar [a imagem do vídeo] para encontrar sua tatuagem dos Vingadores? Apenas eu?”, perguntou um internauta.

A tatuagem citada no comentário é cheia de significados e, entre os traços, constam a letra A (de The Avengers, título original de Os Vingadores) e o número 6 (número de Vingadores originais, ou seja, do primeiro filme). Além de Chris Evans, o Capitão América, Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Scarlett Johansson (Viúva Negra), Chris Hemsworth (Thor) e Jeremy Renner (Gavião Arqueiro) marcaram a pele com o desenho no ano de 2018. Apenas Mark Ruffalo, intérprete de Hulk, ficou de fora, optando por deixar a superprodução gravada apenas em sua memória.

Primeiro filme de Capitão América completa 30 anos

Muitos podem conhecer a franquia da Marvel hoje, que utiliza atores renomados como o próprio Chris Evans e grandes efeitos especiais, mas nem sempre foi assim. Lançado em 1990, o primeiro longa-metragem do herói Capitão América foi um fiasco. Saiba mais sobre a produção e sua avaliação clicando aqui.