Quem é Alba Baptista? Namorada de Chris Evans é filha de brasileiro

Chris Evans, eleito o homem mais sexy do mundo em 2022, está de namorada nova! A sortuda da vez é a atriz luso-brasileira Alba Baptista, filha de pai brasileiro e mãe portuguesa. Os famosos estariam juntos há cerca de um ano, mas mantiveram o relacionamento privado durante todo esse tempo, conforme divulgado pela revista americana People.

Quem é a atriz Alba Baptista, namorada de Chris Evans?

Alba Baptista tem 25 anos e é atriz. A famosa, nascida em Lisboa, possui dupla cidadania portuguesa e brasileira. Seus pais se conheceram quando a mãe da jovem foi a trabalho para o Rio de Janeiro e conheceu o pai de Alba, que na época era engenheiro mecânico. Além do português nativo, a atriz é poliglota e fala inglês, espanhol, francês e alemão.

A estreia de Alba como atriz foi em 2014, quando atuou no curta-metragem Miami. Na TV portuguesa, apareceu pela primeira vez na novela Jardins Proibido, interpretando a personagem Inês.

Nos anos seguintes, Alba Baptista seguiu atuando em novelas e seriados portugueses, incluindo A Impostora (2016), Filha da Lei (2017), A Criação (2017), Sim, Chef! (2017), Jogo Duplo (2017) e País Irmão (2018).

Em paralelo ao trabalho na TV, a atriz também esteve em mais de quinze produções para o cinema, entre curtas e longas-metragens. Um desses projetos fez com que Alba fosse convidada para o festival de cinema de Subtitle, na Irlanda, onde ganhou o prêmio de atriz revelação.

Ela também chamou atenção dos produtores da série Warrior Nun, da Netflix, na qual conquistou o papel da protagonista Ava Silva. As duas temporadas do seriado estão disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming. Nas telonas, seu trabalho mais recente é o filme Um Sonho Em Paris, lançado neste ano.

Segundo a revista People, o namoro de Chris Evans e Alba Baptista não é de hoje. Os famosos estariam se relacionando há mais de um ano, mas optaram por manter a relação longe dos holofotes. "Há mais de um ano estão juntos e é sério. Estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz. Sua família e amigos a adoram", disse a fonte anônima ao veículo.

Por enquanto, os dois seguem bastante discretos. A única manifestação pública do casal foi quando Alba fez um post no Instagram divulgando Um Sonho Em Paris, no qual o ator comentou com emojis batendo palmas. Ele também curte as publicações da amada.

Leia também:

Quem Chris Evans já namorou?

Chris Evans é um dos homens mais cobiçados de Hollywood. O 'Capitão América' já teve outros relacionamentos com atrizes famosas e, recentemente, disse que queria encontrar um "amor para a vida inteira".

Segundo a revista US Weekly, o ator já e envolveu com Kate Bosworth, Emmy Rossum, Christina Ricci, Amy Smart , Lily Collins, Ashley Greene, Dianna Agron, Sandra Bullock, Jenny Slate e Lily James.

Um de seus relacionamentos mais longos foi com a atriz Jessica Biel, com quem ele esteve de 2001 a 2006, entre idas e vindas. Os dois quase se casaram, mas colocaram um ponto final na relação antes de trocarem alianças de fato. Hoje, ela é casada com o cantor Justin Timberlake.

Outro namoro famoso do famoso foi com Minka Kelly. Os dois tiveram um relacionamento em 2006, mas que terminou em 2007. Os atores reataram cinco anos depois, 2012, mas se separaram mais uma vez.

Recentemente, uma fala do ator repercutiu nas redes sociais. Quando questionado pelo Shondaland se tem algo em sua vida pessoal que o deixa tão focado quanto seu personagem de Agente Oculto, ele respondeu: "eu amo o que eu faço. É ótimo. Eu coloco tudo de mim nisso. Mas em termos de realmente tentar encontrar alguém em quem você realmente possa se dedicar [...] Talvez seja sobre tentar encontrar alguém com quem você queira passar a vida".

A resposta de Chris Evans virou meme nas redes sociais e várias internautas se candidataram ao cargo de namorada do famoso - até mesmo a influenciadora digital Taynara OG entrou na brincadeira.