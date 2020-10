12 filmes clássicos dos anos 90 que vão ‘trintar’ em 2020

Certamente, 1990 foi um ano de grandes clássicos para o cinema. Uma Linda Mulher, O Poderoso Chefão III e Edward Mãos de Tesoura foram alguns dos principais títulos lançados naquele ano. Por isso, compilamos uma lista de doze filmes clássicos dos anos 90. Confira suas sinopses e trailers abaixo:

Uma Linda Mulher – filmes clássicos dos anos 90

Lançado em 1990, Uma Linda Mulher ajudou a marcar a carreira dos atores Richard Gere e Julia Roberts. Na história, um empresário (Gere) contrata uma prostituta (Roberts) para acompanhá-lo em eventos importantes. No desenrolar da história, a acompanhante vai se acostumando com a realidade e se aproximando emocionalmente do homem rico.

Coração Selvagem

Este filme dirigido pelo diretor David Lynch veio de um livro do mesmo nome. Ambos mostram a história do casal Sailor (Nicolas Cage) e Lula (Laura Dern), que precisa fugir de um bando de criminosos contratados pela mãe de Lula para matar Sailor. O roteiro do filme também foi escrito por Lynch, mas como ele não gostava do final do livro, decidiu alterar o fim do filme para dar seu tom à história do livro original.

De Volta para o Futuro 3 – filmes clássicos dos anos 90

Outro filme lançado em 1990 é o último capítulo da trilogia De Volta para o Futuro. Na terceira parte, Marty McFly (Michael J. Fox) precisa voltar aos tempos do Velho Oeste para tentar resgatar seu amigo, o Dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd). Mas toda a missão de levar Doc Brown ao presente entra em risco quando ele se apaixona por uma professora. De Volta para o Futuro 3 teve a sexta maior bilheteria de 1990.

Capitão América – O Filme

Muitos podem conhecer a franquia da Marvel hoje, que utiliza atores renomados e grandes efeitos especiais, mas nem sempre foi assim. Lançado em 1990, o primeiro longa-metragem do herói Capitão América foi um fiasco. O filme surgiu da coprodução entre estúdios americanos e iugoslavos. Como resultado da falta de um elenco bom, efeitos especial e um script coeso, o filme acabou sendo detonado pela crítica e até hoje é o filme da Marvel com pior avaliação no site Rotten Tomatoes. Embora não seja uma obra-prima, o filme pode ser divertido para quem quer ver a evolução dos filmes sobre o herói ou gosta de filmes trash.

Dança com Lobos

Outro filme lançado em 1990 é o sucesso Dança com Lobos, primeiro filme dirigido pelo ator Kevin Costner. No enredo, John Dunbar (interpretado por Kevin Costner) é um oficial da cavalaria que ganha o destaque de herói durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Como ‘presente’ por sua bravura, o exército lhe dá o direito de escolher em que local dos EUA deseja servir. O filme então desenrola-se quando Dunbar vai para um lugar longínquo e aproxima-se de uma tribo indígena.

Edward Mãos de Tesoura – filmes clássicos dos anos 90

Outro clássico surgido em 1990 é o filme Edward Mãos de Tesoura, dirigido por Tim Burton. Este longa fantasioso retrata a inserção de um jovem criado artificialmente (interpretado por Johnny Depp) em uma típica cidadezinha americana. Embora Edward possua uma aparência grotesca, ele é gentil e acaba conquistando o coração de Kim Boggs (Winona Ryder). É um dos melhores filmes da carreira de Tim Burton e Johnny Depp, por isso merece estar nesta lista de filmes lançados em 1990.

Ghost

Certamente, Ghost é um das escolhas mais certeiras para quem ama filmes de romance. O longa mostra a luta de Sam Wheat (Patrick Swayze), um banqueiro falecido que busca salvar sua namorada (Demi Moore) do perigo iminente. Para isso, o personagem de Swayze faz contato com uma médium (Whoopi Goldberg).

O Poderoso Chefão III – filmes clássicos dos anos 90

O filme dirigido por Francis Ford Coppola fecha a trilogia iniciada com O Poderoso Chefão. Embora seja um filme bom, foi alvo de duras críticas pela atuação da atriz Sofia Coppola e pelo roteiro, que reconta eventos reais (como a morte do Papa João Paulo I) e os interliga com a família Corleone. Em comemoração aos 30 anos deste filme lançado em 1990, o diretor anunciou que uma nova versão do filme será lançada em novembro deste ano.

Goodfellas

Pérola na carreira do diretor Martin Scorsese, Goodfellas é um filme que acompanha a ascensão e a queda de três gângsteres de Nova York. O roteiro do longa é baseado no livro Wise Guy, que conta a história real de Henry Hill (interpretado pelo ator Ray Liotta), mas possui alguns floreios. Certamente, é um dos melhores filmes de máfia e isso é comprovado adicionado À livraria do Congresso americano para preservação histórica.

Esqueceram de Mim

Dirigido pelo renomado John Hughes, Esqueceram de Mim é um dos principais filmes de comédia lançados em 1990. O filme acompanha Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin), um menino de oito anos que precisa se virar em sua casa após ser esquecido pela família em uma viagem de Natal. A situação dele piora quando dois ladrões tentam assaltar a casa que ele mora, mas eles não esperam que o menino seja extremamente engenhoso.

Misery

Misery é um filme de horror baseado em um romance do consagrado autor Stephen King. A história mostra as dificuldades de um escritor (James Caan) após ser capturado por uma fã psicótica (Kathy Bates). O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria de 1990 e rendeu à atriz Kathy Bates o Oscar de Melhor Atriz daquele ano – é único filme baseado em romance de Stephen King a conquistar um Oscar. Como resultado, é considerado uma das melhores adaptações de King aos cinemas.

Linha Mortal

Linha Mortal fecha a lista de filmes lançados em 1990. Este sucesso com Kiefer Sutherland no papel principal mostra os esforços de cinco estudantes de medicina que arriscam suas próprias vidas para descobrir o que há depois da morte. O filme ganhou um remake em 2017, mas não chega aos pés do clássico original.

