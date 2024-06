O sertanejo Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu nesta quarta-feira, 19 de junho, no Hospital Samaritano em São Paulo, aos 67 anos de idade. Além de muitos sucessos e fãs por todo o Brasil, o cantor deixa esposa e filhos.

Família de Chrystian da dupla com Ralf

Chrystian e família: quem são os filhos e esposa do sertanejo

Chrystian era casado com Key Vieira, de 55 anos, com quem estava casada há 29 anos e teve dois filhos: João e Lia. Antes, no início da década de 1980, ele foi casado por alguns meses com a cantora Gretchen, mas não tiveram herdeiros.

A família do cantor divulgou uma nota sobre a morte de Chrystian. "Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão. Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos", diz o texto, assinado por Key.