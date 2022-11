Quem canta a abertura de O Rei do Gado? Conheça

A música tema de O Rei do Gado, que leva o mesmo nome da novela, é uma das aberturas mais famosas das telinhas. E quem canta a abertura de O Rei do Gado? A canção ganhou a voz do grupo Orquestra da Terra nos anos 1990 e marcou a obra da TV Globo. Além desta música, outras faixas da trilha sonora do folhetim fizeram sucesso. Os discos da novela venderam milhões de cópias no país.

Grupo Orquestra da Terra é quem canta a abertura de O Rei do Gado

A icônica abertura de O Rei do Gado foi cantada originalmente pela Orquestra da Terra. O quarteto era composto por Nil Bernardes, Carla de Castro, Cátia Vieira e Márcio Flore.

A composição da música também inclui o nome de Nil, além dos compositores Luiz Schiavon e Marcelo Barbosa. Aos curiosos, é possível conferir algumas apresentações do grupo na época da novela em programas de televisão em plataformas como o Youtube.

A voz mais marcante entre os quatro era a do cantor Nil Bernardes, responsável pelos principais trechos da abertura, enquanto os demais integrantes do grupo se dividiam em vozes. Ele se tornou o mais famoso entre os quatro e até hoje aparece no cenário musical. Os demais, deixaram os holofotes.

O grupo não durou muito e lançou apenas um álbum, intitulado Orquestra da Terra - Volume 1, em 1996. O disco contou com 10 faixas, que incluía a abertura da novela O Rei do Gado, No Fim do Asfalto, que também aparece na trilha do folhetim, Eternamente, É só Paixão, No Banquinho, entre outras.

Já em carreira solo, Nil Bernardes lançou um álbum em 1998, que tinha músicas voltadas para o country. Ele lançou outros álbuns depois como Nil Bernardes Cantautor (2015) e também se tornou reconhecido como compositor e produtor. Ele trabalhou em canções que entraram em discos de grandes nomes da música, como Leonardo, Bruno & Marrone, Roberta Miranda, entre outros.

Hoje, ele também atua na área da dublagem como diretor, adaptador musical e dublador. Ele pode ser reconhecido por emprestar a voz para alguns animes, como Pokemon e Digimon 4, além de animações como Peppa Pig e Bebê Lilly.

Letra da música de abertura de O Rei do Gado

Sou desse chão

Onde o rei é peão

Com o laço na mão

Laça, fere, marca

Deixando a ilusão

De que tudo é seu

Com coragem de quem

Vive, luta, sonha

Vem ser mais feliz e quem sabe será

Voam livres pensamentos seus

Que vão pelo ar

O fazem sonhar

E sentir-se um deus

Sou desse chão

Sou da terra raiz

Sou a relva do campo

E pra sempre serei

Sou esse rei

Sou peão laçador

Do sertão sou senhor

Mas por força da lei

Ser mais feliz e quem sabe serei

Voam livres pensamentos meus

Vão pelo ar, me fazem sonhar

E sentir-me um deus

Sou desse chão

Onde o rei é peão

Com o laço na mão

Laça, fere, marca

Deixando a ilusão

De que tudo é seu

Com coragem de quem

Vive, luta, sonha

Vem ser mais feliz e quem sabe será

Voam livres pensamentos seus

Que vão pelo ar

O fazem sonhar

E sentir-se um deus

Confira a abertura e relembre a canção:

Outras músicas da trilha sonora de O Rei do Gado

Nos anos 1990, década em que a novela foi ao ar, dois discos foram lançados com a trilha sonora do folhetim. Juntos, eles venderam cerca de 3 milhões de cópias no país - de acordo com dados do livro de Guilherme Bryan Teletema Vol. 2, com lançamento marcado para 2022 e que teve dados acessados com antecedência pelo Na Telinha.

As faixas do primeiro continham as faixas da trilha sonora, que contava com faixas da MPB, sertanejo, a abertura na voz de Orquestra da Terra, entre outros. O segundo disco era principalmente de canções pela dupla Pirilampo e Saracura, interpretados por Almir Sater e Sérgio Reis.

