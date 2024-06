Chrystian e ralf são irmãos? Dupla estava separada

Assim como grande parte do sertanejo, as duplas são formadas por irmãos, mas também é o caso de Chrystian e Ralf? Os dois formaram dupla por 40 anos e anunciaram o fim da parceria em 2021. Mas afinal, o que eles são um do outro?

Chrystian e Ralf são parentes?

Dupla sertaneja por quatro décadas, Chrystian e Ralf são irmãos. José Pereira da Silva Neto e Ralf Richardson da Silva nasceram em Goiânia e começaram a cantar ainda na infância.

Ralf iniciou sua carreira aos 9 anos de idade e chegou a gravar como solista e vocalista para artistas como Rita Lee, Roberto Carlos, Fábio Jr., entre outros.

Foi só no início dos anos de 1980 que começaram a cantar sertanejo, e com os anos ganharam o status de dupla mais afinada do Brasil.

Em 2021, a parceria musical chegou ao fim, mas a razão da decisão não foi revelado. No entanto, os irmãos comentavam que nenhuma briga ou desavença motivou o fim.

Chrystian morreu aos 67 anos na quarta-feira, dia 19 de junho. Ele sofria de rim policístico, um distúrbio hereditário em que grupos de cistos se desenvolvem nos rins.