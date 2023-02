5 anos depois, como está a repórter mirim que entrevistou Glória Maria

Em 2017, Glória Maria foi até Ribeirão Preto (SP) conhecer Mirella Archângelo, uma repórter mirim que sonhava em conhecer o ícone do jornalismo. A menina ficou conhecida por fazer suas próprias reportagens para denunciar os problemas do bairro onde morava e viralizou nas redes sociais. A jovem ficou conhecida como 'mini Glória Maria', fazendo com que sua história chegasse até a apresentadora da Globo.

Como está a 'mini Glória Maria' hoje?

Mirella Archângelo hoje está com 16 anos de idade e segue apaixonada pelo jornalismo e televisão. Em sua página no Instagram, ela compartilha conteúdos sobre história e assuntos da sociedade, principalmente sobre racismo. Ela também fez participações em programas de TV - ela esteve recentemente no quadro Barato da Cozinha da EPTV, afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo.

A jovem ficou conhecida em 2017, quando tinha apenas 11 anos de idade. Mirella formou uma equipe de reportagem caseira com os irmãos, de 7 e 9 anos, e gravava vídeos denunciando os buracos da rua do bairro onde mora. Ela ficou conhecida como 'mini Glória Maria', fazendo com que a história chegasse até sua maior inspiração.

No Fantástico, Glória foi até Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fazer uma surpresa para a jovem na véspera de Natal daquele ano. "Por que você está assim tremendo?", perguntou a famosa para a menina ao aparecer de surpresa. "Eu sou sua fã!", respondeu Mirella em meio às lágrimas. "Eu vim aqui pra te ajudar a fazer reportagem. Você não quer ser repórter?", continuou a global

A jornalista propôs que Mirella a entrevistasse. "Vamos trocar de papel? Você é a Glória Maria e eu sou a Mirella, e você vai me entrevistar", disse a famosa.

Ao final da reportagem, Glória disse que Mirella daqui a pouco estaria pronta para pegar o seu lugar. "Com muito carinho", respondeu a garota.

Nesta quinta-feira, 2, a adolescente publicou uma homenagem para Glória. "Eterna Glória Maria! Obrigada por tudo", escreveu.

Glória Maria morre no Rio de Janeiro

A jornalista Glória Maria morreu na manhã desta quinta, 2, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer no cérebro. “Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente – inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”, informou a Globo.

A repórter trabalhava na emissora desde a década de 70 e se tornou um ícone do jornalismo, visitando mais de 160 países. Ela também entrevistou figuras importantes como Michael Jackson, Madonna e Elton John.

