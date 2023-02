Pedro Bial e Glória Maria foram casados?

Glória Maria e o apresentador e jornalista Pedro Bial foram colegas de bancada no Fantástico durante uma década. A longa e íntima parceria da dupla chegou a confundir algumas pessoas, que acreditaram que a dupla já havia sido um casal. Alguns anos atrás, o famoso se pronunciou para acabar com a fake news.

Glória Maria se casou com Pedro Bial?

Glória Maria nunca se casou com Pedro Bial e nem mesmo namorou o jornalista. Em 2020, o boato surgiu nas redes sociais quando a jornalista foi entrevistado no Conversa com o Bial e em meio a brincadeiras a dupla falou sobre seu "casamento". A citação era sobre a relação de amizade, com direito a brigas e convivência assídua, durante a apresentação do Fantástico, mas o público interpretou o assunto de outra forma.

Para esclarecer o assunto, Pedro Bial gravou um vídeo que foi publicado na época e esclareceu que eles nunca se relacionaram: "como eu e a Glória apresentamos juntos o Fantástico durante dez anos e a gente brigava muito e convivia muito intimamente, a gente fala que teve um casamento de 10 anos, mas infelizmente eu nunca fui casado com aquela deusa".

Bial também pediu para o público tomar cuidado com informações na internet, pois assim surgem as fakes news. "Amo Glória Maria, mas infelizmente nunca fomos casados", disse.

Pedro Bial foi convidado para apresentar o Fantástico em 1996, ao lado de Fátima Bernardes. Dois anos depois, Glória Maria, que já era da equipe do programa, foi para a bancada e se tornou apresentadora. Ela saiu de lá em 2007.

Jornalista homenageou amiga

Nesta manhã de quinta-feira (2), após o anúncio da morte de Glória Maria, Pedro Bial falou sobre o assunto em vídeo que enviou para a Globonews.

"Eu nunca vi nada mais cheio de vida, nenhuma pessoa mais cheia de vida e fulgurante como Glória Maria. Lembro dela menina (...) Espetáculo mais extraordinário de vigor, vida, aquela rainha", comentou.

"Ela vai continuar abençoando as nossas lutas e vai continuar representando muito mais do que ela mesma. Ela sempre foi muito mais do que a Glória pessoa, ela sempre a Glória Maria do Brasil, representando algo muito maior do que ela como indivíduo. Uma alma muito grande", completou emocionado.

No Instagram, ele publicou uma foto ao lado da colega de profissão, sem legenda.