6 momentos de icônicos de Glória Maria na TV brasileira

Ícone da televisão brasileira, Glória Maria reúne momentos únicos que marcarão para sempre não só o jornalismo, como a forma de se fazer TV. A morte aos 73 anos traz à luz reportagens que só ela seria capaz de cobrir, como entrevistar Michael Jackson e ainda ganhar um beijo da estrelar, e ainda visitar uma comunidade rastafari na Jamaica altamente restrita.

Para guardar na memória, veja alguns dos melhores momentos da jornalista.

Entrevista de Glória Maria com Michael Jackson em 1996

Wm 1996, Glória Maria entrevistou o cantor Michael Jackson, que estava no Brasil para a gravação do videoclipe They Don’t Care About Us, com participação do Olodum.

Durante a reportagem para o Fantástico, ela mostrou cenas exclusivas dos bastidores e o tumulto que o público fazia pela passagem do artista.

"A gente pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros", disse a jornalista, passando o microfone para o popstar.

Michael Jackson então responde que amava o Brasil.

Em seguida, Glória Maria agradece em inglês e diz que também o amava. Ele beijou a testa da jornalista.

Glória Maria na Jamaica

Em 2016, em uma reportagem de Glória Maria na Jamaica, a jornalista partilhou dos costumes locais e participou de um ritual. Segundo o Gshow, ela experimentou uma erva chamada ganja, que pode ser comparada com a maconha. Depois, a famosa gravou uma parte da matéria em uma montanha-russa, em que fez várias caras e bocas que divertiram o público.

eu vivi pra ver a glória maria chapada em uma montanha russa pic.twitter.com/T5wVcHZwWX — Lord Voldemort (@LordeVoIdemort) July 2, 2016

Jornalista entrevista Freddie Mercury em 1985

Outra entrevista da jornalista que ficou famosa foi com o cantor Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, em 1985. A banda estava no auge e a reportagem era aguardada, mas não foi só isso que deixou a conversa famosa.

Ela se esqueceu de avisar ao cantor que gravaria a pergunta em português e também a faria em inglês para que ele entendesse. E por isso há momentos que o famoso diz que já lhe respondeu sobre o assunto e fala a mesma coisa duas vezes. Porém, tudo ocorreu com bom humor, não houve grosseria de nenhuma das partes.

Gloria caiu durante entrevista

Durante uma entrevista no Vietnã, a jornalista escorreu em alguns degraus antes de entrar em um barco e acabou virando um meme muito popular na internet. "Cai bonito, não chegou a machucar, mas a roupa já era", disse dando risada.

Glória Maria pra mim será a lenda dos memes no jornalismo brasileiro Relembre a queda que ela sofreu no Vietnã pic.twitter.com/wA4fQjksCo — @VGR20 (@VGR204) February 2, 2023

Mick Jagger e Glória Maria em entrevista

Mick Jagger também foi uma das celebridades entrevistadas pela famosa. A jornalista estava claramente contente de conversar com o astro, sorriu bastante durante o papo, agradeceu o tempo do cantor e ainda ganhou autografo. Entre o público, muitos notaram a forma que o cantor se portou e um clima de flerte foi apontado.

Mick ficou durante grande parte da entrevista encarando a jornalista com um óculos escuro no canto da boca. Após o autógrafo, a jornalista disse que amava o artista, ele agradeceu, deu um beijo no rosto de Glória Maria e se despediu. A jornalista ficou contente e disse: "não acredito".

imagina a cara dos outros quando a glória maria conta que o mick jagger flertou com ela pic.twitter.com/c5p5fz60Ri — mel (@meblmsh) September 8, 2020

Jornalista bate em cinegrafista durante entrevista em evento da Nasa

Outro momento divertido da jornalista foi quando ela participou de um experimento de gravidade zero em um evento da Nasa. A famosa acabou se atrapalhando e bateu no cinegrafista. "Ai meu Deus, dei de cara", brincou.

que pessoal especial foi Glória Maria. aqui, ela fora órbita da Terra para experimentar a gravidade zero. primeira jornalista brasileira a participar do evento da Nasa. primeira jornalista em tantas, tantas, tantas coisas… sorte a nossa pic.twitter.com/MVGiLld3Ug — Lare (@laressa) February 2, 2023

