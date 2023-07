De paquito a Uga Uga: Claudio Heinrich antes e depois

Longe das novelas há dez anos, ator voltou à televisão com o No Limite

Claudio Heinrich é um dos participantes famosos do "No Limite: Amazônia". O ator, que voltou às telinhas depois de dez anos sumido da mídia, é mais conhecido por ter protagonizado a novela "Uga Uga" (2000) antes de deixar a emissora e começar a trabalhar na Record. Veja o antes e depois de Claudio Heinrich.

Como está hoje o ator Claudio Heinrich?

O ator estava longe da televisão desde 2013, quando interpretou Paulo na novela "Pecado Mortal" da Record. Sem trabalho na TV, o artista começou a dar aulas de judô e jiu-jítsu, profissão que segue até hoje.

Na década de 90, Claudio Heinrich era considerado um dos galãs da televisão brasileira. O carioca começou a carreira sendo "paquito" nos programas "Xou da Xuxa" e "Paradão da Xuxa", ao lado da rainha dos baixinhos, e logo partiu para a carreira de ator.

Nos anos seguintes, esteve em "Malhação" (1995), "A Justiceira" (1997), "Era Uma Vez" (1998) e "Pecado Capital" (1999), até que conquistou o papel de protagonista em "Uga Uga", que marcou sua carreira.

O ator interpretou o Tatuapu, filho dos pesquisadores Nikos Jr. (Marcos Frota) e Mag (Denise Fraga) que foram mortos por uma tribo indígena durante uma expedição à Floresta Amazônica. A criança foi a única que sobreviveu e nunca foi encontrada pelo avô, o poderoso Nikos Karabastos (Lima Duarte).

Após a morte dos pais, o garoto foi adotado pelo Pajé (Roberto Bomfim), líder de uma aldeia de índios inimigos daqueles que dizimaram a família do menino. Até que vinte anos depois, uma expedição comandada por Nikos encontra o rapaz, que nunca teve contato com o mundo além da tribo indígena.

Depois do sucesso, Heinrich esteve ainda em "Brava Gente" (2001) e "Coração de Estudante "(2002) antes de deixar a Globo.

A partir de 2005, Claudio passou a trabalhar na Record onde permaneceu até 2013. Na mesma época, o ator foi agredido por um fã, que exigia tirar uma foto com o famoso, em uma boate carioca e teve um copo atirado em seu rosto.

O ator ficou meses em tratamento e até hoje tem restrições de horários para tomar sol. "Quando vi aquele sangue, achei que nunca mais fosse trabalhar na televisão", disse à imprensa na época.

Veja: No Limite 2023 participantes: quem é quem no reality na Amazônia

Por que Claudio sumiu das novelas?

Além da agressão, Claudio passou por alguns outras questões que dificultaram a volta às novelas. Em novembro de 2022, o artista revelou em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que uma fake news atrapalhou seu trabalho.

"Saiu uma notícia muito infeliz de que eu havia abandonado a carreira de ator para dar aulas de jiu-jítsu. Eu realmente dava aulas, mas era duas vezes por semana e nunca pensei em deixar de ser ator. Até mesmo porque nada que você faça apenas duas vezes por semana vai pagar as suas contas. Isso acabou me prejudicando", disse.

O ator também não queria ficar longe do filho, Karl, que tinha acabado de nascer. Hoje, o garoto está com sete anos de idade. "Apareceram propostas para trabalhos em que eu teria de ir para São Paulo e até fazer uma longa viagem. Não aceitei", revelou.

Heinrich afirmou que preferiu se dedicar à família e o tempo passou. No entanto, ele quer voltar para a atuação e voltou a falar com alguns contatos do meio artístico.

Em julho deste ano, o ator pegou o público de surpresa ao ser confirmado como um dos quatro participantes famosos de No Limite. O professor de jiu-jítsu compete com outras 14 pessoas pelo prêmio de R$ 500 mil.

Veja: Por onde anda Andrea de Mulheres de Areia? Como está Karina Perez hoje