Um guia do No Limite 2023: quem são os participantes, qual o prêmio, quem apresenta e quando começa! Na imagem, o apresentador Fernando Fernandes (à esquerda) e a participante Carol Nakamura (à direita) - Foto: Reprodução/Globo

No Limite 2023 participantes: quem é quem no reality na Amazônia

No Limite 2023 participantes: quem é quem no reality na Amazônia

O reality show de sobrevivência da TV Globo está de volta e dá início a uma nova temporada a partir do dia 18 julho de 2023. Depois de uma edição com ex-BBBs e outra apenas com anônimos, este novo ano do programa vai mesclar o elenco entre desconhecidos e alguns camarotes. A exibição será nas terças e quintas-feiras, depois da novela Terra e Paixão.

Quem são os participantes do No Limite 2o23?

A temporada de 2023 do No Limite vai contar com 15 participantes, sendo quatro deles conhecidos do público. Os homens famosos que integram o elenco de participantes são os atores Claudio Heinrich e Paulo Vilhena, e as atrizes Mônica Carvalho e Carol Nakumura.

Participantes do No Limite: Amazônia 2023

1 - Amanda, 34 anos - Natural do Paraná e mora em Santa Catarina (empresária e palestrante)

2 - Carol Nakamura, 40 anos - Rio de Janeiro (ex-bailarina do Faustão, atriz e influencer)

3 - Claudio Heinrich, 50 anos - Rio de Janeiro (ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu)

4 - Dedé, 45 anos - São Paulo - (paratleta de ciclismo e faixa preta de jiu-jitsu)

5 - Euclides, 37 anos - Natural da Bahia, mora em São Paulo (atleta profissional de MMA)

6 - Fulý, 25 anos - Natural do Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo (trabalha com produção audiovisual)

7 - Greiciene, 32 anos - Rio de Janeiro (operadora de telemarketing)

8 - Guilherme, 27 anos - Rio de Janeiro (dançarino, ator, modelo e fotógrafo)

9 - Marcus, 24 anos - Goiás (vaqueiro, peão de rodeio e domador)

10 - Mônica Carvalho, 52 anos - Rio de Janeiro (atriz e roteirista)

11 - Raiana, 30 anos - Bahia (professora de educação física)

12 - Paulinha, 30 anos - São Paulo (assistente social)

13 - Paulo Vilhena, 44 anos - São Paulo (ator e cantor)

14 - Pipa, 52 anos - Rio Grande do Sul (chef de confeitaria e vice-campeã do No Limite 2000)

15 - Simoni, 37 anos - Rio Grande do Sul (ex-atleta e campeã mundial de muay thai)

Onde vai ser e quando começa o No Limite 2023?

O No Limite 2023 vai ter como cenário a Amazônia, na região norte do país. O estado exato em que as gravações do reality show estão sendo realizadas ainda não foi revelado pela emissora, mas já se sabe pelas prévias do programa que os participantes terão que sobreviver a vários desafios na água e em mata fechada.

A nova temporada começa no dia 18 de julho de 2023, uma terça-feira. Como o programa passará duas vezes por semana, o público vai conferir o segundo episódio da edição pouco depois, no dia 20 de julho, quinta-feira. Essa dinâmica de dois episódios por semana se estenderá pelo resto da temporada, assim como foi no ano passado.

A exibição dos episódios inéditos será na TV Globo, depois de Terra e Paixão, mas quem perder a transmissão poderá conferir de outras duas maneiras. A primeira delas é para quem tem Multishow. O canal do grupo Globo vai exibir o reality show de sobrevivência nas quartas e sextas-feiras, a partir das 23h.

Se você não assistir o No Limite na TV Globo ou na Multishow, ainda tem mais uma opção: a Globoplay. Assim que for ao ar na televisão, o episódio da semana é adicionado ao catálogo da plataforma streaming. Para conferir o conteúdo é necessário ser assinante de algum pacote do serviço.

Qual o prêmio do No Limite?

A TV Globo não anunciou nenhuma mudança para o prêmio do No Limite 2023, então ele deve continuar na quantia das duas últimas edições: R$ 500 mil para o vencedor. Os finalistas que alcançam a segunda e terceira posição não saem de mãos abandonando, o vice-campeão leva R$ 100 mil para casa e o terceiro lugar fica com R$ 50 mil.

O No Limite não tem uma dinâmica igual a outros realities da Globo em que o público manda em tudo, como o BBB. O programa de sobrevivência vai ao ar já gravado e semanalmente são os participantes que votam uns nos outros para decidir quem vai ser eliminado. Geralmente, são realizadas algumas provas e o time que ganha fica imune, já o outro é levado ao portal da eliminação, em que uma votação retira um integrante do grupo.

O público só tem poder de decisão no final do reality show. Depois que são definidos os finalistas da temporada em uma prova, quem está em casa vota no site oficial da emissora para decidir quem merece levar os R$ 500 mil na temporada.

Depois de uma pausa de mais de 10 anos, o reality show de sobrevivência retornou às telinhas em 2021, ano em que foi vencido por Paula Amorim, conhecida por participar do BBB 18. Na edição do ano passado, 2022, o grande vencedor foi Charles, doutorando e tutor de educação.

Quem vai apresentar o No Limite 2023?

A apresentação do No Limite 2023 será de Fernando Fernandes. Este é o segundo ano consecutivo que o atleta paraolímpico está a frente do reality show. Ele entrou no projeto na edição de 2022 para ficar no lugar de André Marques, que não agradou o público ao comandar a temporada de 2021 e recebeu muitas críticas na web.

Paulista de 42 anos de idade, Fernando Fernandes não é conhecido apenas por seu trabalho no esporte. Em 2001, ele foi participante do Big Brother Brasil. Na época, ele era boxeador e modelo e ficou famoso no país.

Alguns anos mais tarde, em 2009, Fernando sofreu um acidente de carro que o deixou sem os movimentos da cintura para baixo. Fernando permaneceu no mundo dos esportes, mas migrou de categoria e passou a atuar na canoagem. Ele chegou a se tornar tetracampeão mundial na modalidade.

Nos últimos anos, ele apresentou o programa Caminhos do Vento no canal OFF, o No Limite na Globo e também participou do The Masked Singer 2023 como o mascarado "circo", quarto eliminado da temporada.

Leia também - Cotados para A Fazenda 2023: veja 9 possíveis participantes