Por onde anda Andrea de Mulheres de Areia? Como está Karina Perez hoje

A atriz Karina Perez, 53, interpretou Andrea de Mulheres de Areia (1993). A artista está há anos longe da televisão, e atualmente trabalha em outra área. Além da nova profissão, a mineira também é mãe de dois filhos e se dedica à família.

Como está a Andrea de Mulheres de Areia hoje?

Karina Perez não faz mais novelas desde o final da década de 90; sua última participação em folhetins foi em 1997, quando interpretou Rose em "Por Amor". Desde então, a mineira deixou a carreira como atriz para trás para se tornar artista plástica.

A intérprete de Andreia de Mulheres de Areia também é empresária, fotógrafa e tem um projeto para resgatar animais de rua. Depois de seu último trabalho na televisão, Karina Perez decidiu se dedicar à família já que para gravar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, precisava se deslocar de sua terra natal, Minas Gerais.

"Era muito difícil viver na ponte aérea e sempre deixar o meu filho, na época ainda criança, para trabalhar. Também planejava meu segundo filho, hoje com 20 anos. Queria e precisava me dedicar à criação deles. Não me arrependo, acho que isso fez toda a diferença na formação deles", disse em entrevista ao Gshow em 2019.

A atriz disse ser bastante apegada aos herdeiros e que sua família sempre foi sua prioridade. "Filhos precisam de presença e constância, foi aí que busquei alternativas que me mantiveram presente no dia a dia", contou.

Karina fez sua estreia na televisão em 1992, quando fez uma pequena participação na série "As Noivas de Copacabana". A atriz esteve também em "Tropicaliente" (1994), "Explode Coração" (1995) e "Malhação" (1997), além de dois episódios do programa "Você Decide", em 1997 e 1998.

"Sinto uma nostalgia gostosa, de uma fase incrível. Na época, teria gostado de fazer algo diferente, uma mulher sem o estereótipo de patricinha, sem vaidade, boa de briga... Teria sido interessante, enriquecedor e divertido", disse sobre seu trabalho em novelas. Apesar de estar afastada há mais de duas décadas, a mineira não descarta um possível retorno: "Nunca digo dessa água não beberei (risos). Mas hoje sou muito realizada com minhas escolhas de trabalho".

Marcos fica com quem em Mulheres de Areia?

Em Mulheres de Areia, Perez interpreta Andrea, uma das filhas de Oswaldo (Adriano Reys) e Juju (Nicette Bruno). É uma jovem que sabe que é muito bonita e dona de uma personalidade ambiciosa e interesseira. No início da trama, é noiva de Marcos (Guilherme Fontes) e começa a infernizar a vida do empresário quando ele se envolve com Ruth (Glória Pires).

Apesar de atormentar o empresário depois de ser trocada pela filha dos pescadores, Marcos não fica com Andrea no final da novela. O rapaz termina a novela ao lado de Ruth, por quem se apaixonou. Já Raquel (Glória Pires), que também tenta separar o casal ao longo da trama, morre em um trágico acidente de carro.

Os fãs que estão com saudades de assistir Karina Perez nas telinhas podem acompanhar a reprise Mulheres de Areia que estreou em 26 de junho na "edição especial" da Globo. A trama vai ao ar de segunda a sexta logo após o Jornal Hoje.

Além da intérprete de Andrea de Mulheres de Areia, outras atrizes que fizeram sucesso na época e estão sumidas das telinhas também podem ser vistas na trama, como Thais de Campo (Arlete), Giovanna Gold (Alzira), Gabriela Alves (Glorinha), Isadora Ribeiro (Vera), Alexandra Marzo (Carola) e Alexia Dechamps (Maria Helena).

Mulheres de Areia é protagonizada por Glória Pires, Guilherme Fontes e Marcos Frota nos papéis de Ruth e Raquel, Marcos e Tonho da Lua.

