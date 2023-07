Como assistir De Frente com Blogueirinha

Uma das queridinhas da internet, a Blogueirinha faz sucesso há anos com seus vídeos de humor. Agora com programa próprio, a personagem criada pelo youtuber Bruno Matos viraliza e conquista o público com o De Frente com Blogueirinha, atração em que entrevista famosos de forma ácida. Saiba como assistir os papos da influenciadora digital com seus convidados ao vivo, de graça e também após a exibição em tempo real.

Quando passa o De Frente com Blogueirinha?

Com um episódio novo por semana, o De Frente com Blogueirinha é exibido nas segundas-feiras, sempre a partir das 20h00, na DiaTV, canal de televisão via streaming gratuito, e é comandado por criadores de conteúdo conhecidos da internet. Após a exibição ao vivo, os programas da Blogueirinha ficam salvos no Youtube.

Ao vivo

Para assistir o De Frente com Blogueirinha ao vivo, você deve acessar o site ou o canal do Youtube do DiaTV para conferir o programa. Se optar pelo site, assim que você clicar no link https://diaestudio.com/ será mandado diretamente para a página ao vivo do canal. Caso ocorra algum erro, é só clicar no logo do canal na parte superior esquerda do site que você será redirecionado para a transmissão em tempo real. Não é necessário pagar nada por isso, o canal é totalmente gratuito.

Aos que preferem assistir pela plataforma do Youtube, também é possível conferir ao vivo por lá, no endereço https://www.youtube.com/@DiaEstudio. Ao entrar no canal oficial, você verá logo no início da página o vídeo "Dia TV - Ao vivo 24 horas por dia". Clique nele no horário em que começa o De Frente com Blogueirinha e pronto!

Youtube

Quem perde a exibição às 20h00 nas segundas-feiras do De Frente com Blogueirinha consegue conferir o conteúdo da entrevista da semana mais tarde. Todos os episódios da atração são publicados no canal oficial do Dia TV e também no da Blogueirinha após a transmissão ao vivo na íntegra.

Para conferir os vídeos, entre na página oficial do canal do Dia TV e clique em seguida em "playlists". Procure pelo De frente com Blogueirinha e clique na lista. Uma nova página será aberta e você poderá selecionar qual deseja entrevista deseja assistir no momento. Esta temporada já contou com bate-papos com Nicole Bahls, Diva Depressão, Mari Maria, Marina Sena, Valentina Bandeira, Gkay, João Guilherme, entre outros.

Ao seguir os mesmos passos no canal oficial da Blogueirinha (https://www.youtube.com/@Blogueirinha), você também consegue achar o conteúdo.

Assista a entrevista com Nicole Bahls, a primeira da nova temporada do projeto:

Como a Blogueirinha ficou famosa?

Uma personagem criada pelo youtuber Bruno Matos, a Blogueirinha nasceu em 2016 como uma sátira ao estilo de muitas blogueiras, influencers e famosas do youtube que falam sobre moda, maquiagem, entre outros assuntos na internet.

Foi em 2018 que a personagem começou a ganhar destaque nas redes sociais e viralizou com um vídeo sobre bolsas importadas em que a influenciadora digital de mentira mostrava sacolas de supermercado e lojas como se fossem de grife.

O sucesso foi crescendo e neste mesmo ano Blogueirinha deixou de fazer barulho apenas na internet e realizou sua estreia também na televisão, com o canal Multishow, do Grupo Globo, na TV fechada, em que ela começou a trabalhar no programa Difícil de Focar. Depois, ela fez parte do elenco de jurados da primeira temporada do popular reality show da internet Corrida das Blogueiras, criado pelo canal Diva Depressão.

No ano seguinte, a Blogueirinha esteve em coberturas de alguns dos maiores festivais de música do país, o Lollapalooza e o Rock in Rio. Desde então, ela participa de programas na televisão, realiza entrevistas e também cresceu muito nas redes sociais, hoje somando 2,6 milhões de fãs no Instagram, 1,8 milhão de seguidores no Tiktok - com mais de 28 milhões de curtidas em seus vídeos na rede social - e mais de 1 milhão de inscritos no Youtube.

