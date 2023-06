Quem é a Blogueirinha na vida real?

Personagem está fazendo sucesso com o programa “De Frente com Blogueirinha”

A Blogueirinha já é uma velha conhecida de quem acompanha os memes que surgem na web há bastante tempo, mas a influenciadora voltou a viralizar com seu novo programa de entrevistas "De Frente com Blogueirinha". Mas afinal, quem é ela?

Quem é a pessoa por trás do personagem Blogueirinha?

Blogueirinha é uma personagem criada por Bruno Matos, 29. A influenciadora digital foi inventada pelo carioca em 2016, como uma sátira das blogueiras que começavam a ascender na época com tutorias de moda, maquiagem, entre outros temas. Um dos primeiros vídeos da youtuber que bombaram na web foi um tour por suas "bolsas importadas", que na verdade eram sacolas de plástico. A famosa também lançou bordões, como o "oi, meninas, tutupom?", "não tem no Brasil" e "melhor do mundo".

A personagem se destacou na web com seu humor ácido e sem filtros. Com seus vídeos crescendo em números de visualizações, Blogueirinha começou a acumular milhares de seguidores em sua página no Instagram - hoje são mais de 2,3 milhões de pessoas que a acompanham.

Blogueirinha furou a bolha da sátira e passou a ganhar vida própria, fazendo publis e ganhando "recebidos" para fazer resenhas em seu canal no YouTube. Ela já até gravou vídeos ao lado de Pabllo Vittar e Anitta, e foi repórter do Lollapalooza, no Multishow, ao lado de outros influenciadores digitais.

A persona criada por Bruno Matos também se arrisca no mundo da música. Em 2019, Blogueirinha lançou seu primeiro single, "Zug Zug". No ano passado, a personagem divulgou seu primeiro álbum de estúdio, "Quem Me Conhece Sabe" (2022), que contém faixas com letras divertidas como "Homem Feio Também Trai" e "Lookinho da Zara".

Neste ano, Blogueirinha voltou a viralizar com seu programa de entrevistas. A influenciadora já recebeu a influenciadora digital Gkay, a cantora Urias, a modelo Nicole Bahls, a maquiadora Mari Maria, a cantora Karol Conká, entre outros convidados. Sem papas na língua, a entrevistadora faz perguntas ácidas para os famosos, que frequentemente viram cortes que fazem sucesso no Twitter.

Apesar do sucesso, o humor de Blogueirinha também já foi alvo de críticas. Em julho de 2020, a personagem foi "cancelado" ao deixar um comentário em uma foto onde a influenciadora Jully Molina contava aos seguidores que havia sofrido um acidente de quadriciclo. O público não gostou de ver a jovem perguntando se a amiga "havia sido jogada de um penhasco", o que fez com que ela desativasse o Instagram por um tempo.

Blogueirinha fora do personagem

Além das redes sociais da Blogueirinha, Bruno Matos também mantém sua própria conta no Instagram, somando mais de 100 mil seguidores.

Em 2022, o rapaz embarcou para um intercâmbio em Dublin, na Irlanda, mas continuou publicando seu conteúdo na internet, e atualmente voltou a morar no Brasil. Em sua página pessoal, o influenciador costuma postar fotos de quando está descaracterizado.

Bruno Matos namora Edson Souza há três anos. O influenciador digital sempre faz postagens apaixonadas em seu Instagram com algumas fotos ao lado do namorado. "Meus melhores momentos sempre são com você, obrigado por me ensinar na marra coisas que nem tô afim de aprender. Feliz aniversário, lindo, te amo muito, sem você tudo fica chato", escreveu o intérprete de Blogueirinha em janeiro.

Em entrevista ao podcast DiaCast, em novembro de 2021, Bruno Matos revelou que recebeu um convite para atuar em uma série, mas recusou por se sentir inseguro. “Fiquei mega inseguro, porque eu fui ver o elenco que estava lá, ai você vê um elenco que é conhecido e que o pessoal já sabe o trabalho, e ninguém me conhece embora eu fosse fazer o trabalho da Blogueirinha. E eu fiquei, tipo: ‘cara, e se eu não conseguir fazer?'", disse.

