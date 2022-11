Por onde anda e quantos anos tem Angélica hoje?

Angélica é uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão brasileira. Ela deixou a Globo no começo de 2021, após 24 anos de trabalho na emissora carioca, e passou a se dedicar a outros projetos desde então. A loira segue casada com Luciano Huck, com quem tem três filhos.

Com quantos anos está Angélica?

Angélica está com 48 anos de idade. Ela nasceu em 30 de novembro de 1978 e é do signo de sagitário.

A loira começou a carreira na televisão quando tinha apenas seis anos de idade, no programa Buzina do Chacrinha. Aos 12, estreou como apresentadora infantil em programas da Manchete e no SBT, até chegar à Globo em 1996.

Um dos grandes destaques de sua carreira foi o Vídeo Game, quadro do extinto Vídeo Show, no qual a paulista comandava gincanas com os famosos da TV. A atração ficou no ar por dez anos, entre 2001 e 2011, e se tornou um sucesso de audiência e repercussão na época.

Angélica também esteve à frente de outros programas na emissora. Entre 2002 e 2005, apresentou o Fama. Entre 2006 e 2018, ela aparecia na Globo aos sábados com o Estrelas, programa de entrevistas e reportagens especiais que revelavam a intimidade dos famosos.

O último programa apresentado por ela na emissora carioca foi o Simples Assim, em 2020. No começo de 2021, a famosa encerrou o contrato com a emissora.

A apresentadora então partiu para um trabalho na plataforma de streaming HBO Max. A famosa apresentou o Jornada Astral, que a cada episódio convida um famosos para falar sobre os impactos da astrologia sobre suas vidas e carreiras, com o apoio dos astrólogos Vitor di Castro e Paula Pires.

Apesar de ter encerrado o contrato com a Globo, a apresentadora é uma das juradas convidadas do quadro Altas Promessas, no Altas Horas, que vai ao ar em 26 de novembro.

Angélica é casada com Luciano Huck, hoje no comando do 'Domingão', desde 2004. O casal tem três filhos: Joaquim, de 17, Benício, 15, e Eva, 10.

