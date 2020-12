Dani Calabresa grava programa para março e pode trabalhar em novela

Em meio à denúncia de assédio contra Marcius Melhem, Dani Calabresa tem novidades na área profissional. Segundo colunistas, grava programa solo, que deve estrear em março, no GNT. Há ainda rumores de que recebeu um convite para integrar o núcleo cômico da próxima novela de João Emanuel Carneiro, com início de trabalho em outubro e lançamento em 2022.

Como são os novos projetos da Dani Calabresa?

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a humorista já está em fase de gravação do novo programa, que se chamará “Dani-se”. Tem a mesma equipe de produção e direção de Fabio Porchat. Primeiro, a estreia será feita no GNT, com previsão para março de 2021, e depois vem a reprise na TV Globo. Contará com convidados famosos, esquetes e algumas imitações.

Especula-se também que Dani Calabresa possa estrear nas novelas em 2022. O colunista Fefito, do UOL, afirmou que recebeu um convite para participar do elenco de “Olho Por Olho”, de João Emanuel Carneiro, que é autor de “Avenida Brasil”. Ela formaria um triângulo amoroso com Miguel Falabella e Vera Fischer no núcleo cômico . As gravações devem começar no fim de outubro e o resultado ir ao ar em 2022.

As novidades não param por aí. A atriz pode ainda marcar presença no programa de humor que substituirá o “Zorra”.

Denúncias

No fim de 2019, vieram à tona denúncias de assédio feitas por funcionárias da Rede Globo contra Marcius Melhem, que foi desligado da emissora em agosto deste ano. A revista Piauí retomou o caso e, na última sexta-feira (4), trouxe relatos de testemunhas de Dani Calabresa, que teria sido vítima do seu então diretor.

“Nunca quis ser vista como uma mulher assediada.. mas pra recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a Imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!”, escreveu a humorista em seu Instagram.

“É preciso dizer que, em cima dos meus erros, e das coisas que efetivamente eu fiz, tem muita coisa sendo falada que é mentira e muita coisa sendo falada que, de forma alguma, eu fiz e isso eu preciso combater”, falou Melhem ao UOL.