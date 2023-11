Danielle Winits e André Gonçalves voltaram?

Com a ida de André Gonçalves para a 9ª roça de A Fazenda 15, o ator pôde conferir uma mensagem especial enviada pela ex-esposa Danielle Winits e exibida na noite de quinta-feira, 23 de novembro. Com o casal anunciou o fim do casamento de sete anos em agosto, a aparição da loira no reality show levou os fãs a perguntar se os artistas reataram ou não.

Veja o que sabemos!

Danielle Winits e André de A Fazenda 15?

Até agora, Danielle Winits e André Gonçalves não anunciaram a retomada do casamento por enquanto, mas mostram publicamente que continuam se respeitando e se importando um com o outro, o que tem deixado parte do público esperançoso. Nos comentários das redes dos artistas, os comentários estão cheios de pedidos para que eles voltem a se relacionar.

E não foi apenas o vídeo especial enviado para André em uma ação patrocinada que Danielle Winits mostrou apoio ao ex-marido, ela tem torcido pelo ator e até mesmo votado. Nos stories do Instagram, a loira mostrou nos últimos dias que ela e o filho Guy - fruto de seu relacionamento com Jonatas Faro - estavam empenhados na votação do R7.com e fez várias publicações pedindo apoio a André.

Além disso, a artista também chegou a fazer outras publicações sobre André e agradeceu o público após o ator conseguir permanecer no reality show. Ainda no confinamento, André Gonçalves ficou muito feliz com o recado, elogiou a atriz e comentou com a aliada Jaquelline que a atitude da ex foi muito carinhosa.

A parceria que o ex-casal ainda mantém levanta muitas dúvidas entre os fãs se eles irão voltar e o que pode surpreender muita gente são suspeitas de um possível acordo que eles possam ter feito antes da entrada do ator no reality show, segundo apurou a coluna de Lucas Pasin no UOL em outubro. De acordo com as informações do jornalista, Danielle Winits e André Gonçalves teriam combinado de reatar o relacionamento após A Fazenda 15, caso o ator não fizesse nada no confinamento que comprometesse o casamento deles.

Ainda segundo a apuração, a atitude teria sido tomada para que Danielle não precisasse lidar com a exposição caso o ator cometesse erros graves lá dentro. As assessorias de ambos chegaram a ser contatadas, mas a da atriz não se pronunciou, já a do ator disse que eles continuam se respeitando e mantém carinho um pelo outro apesar da separação.

Danielle Winits e André Gonçalves começaram a namorar em 2016 e naquele mesmo ano subiram ao altar. O casamento da dupla foi uma surpresa para a atriz, pois André planejou sozinho o dia da ida ao cartório para surpreender a amada, segundo contou o ator no extinto Programa do Porchat, na Record, em 2018.

Os dois ficaram juntos até agosto de 2023, quando anunciaram publicamente o término. Durante o relacionamento de sete anos, os atores compartilharam momentos bastante parceira e carinho em sua vida conjugal nas redes sociais, o que fez eles o casal se torna queridinho entre o público.

Com quem André Gonçalves já se relacionou?

Danielle Winits não é a única famosa que já tomou o coração do ator André Gonçalves, pouco antes do casamento com a loira ele esteve com a cantora Bianca Chami, com quem ficou entre 2013 e 2015.

Além disso, o ator também namorou com a atriz Letícia Sabatella, entre 2009 e 2011, eles chegaram a trabalhar juntos na novela Caminho das Índias durante o período, ele como o personagem Gopal, um motorista que trabalhava em Dubai, e ela como Yvone, uma mulher falsa que se fingia de boazinha com seus dotes de sedução, mas passava por cima de qualquer um para conseguir o que queria.

Nos anos 2000, André se envolveu com a jornalista e apresentadora Cynthia Benini, mãe da terceira filha do ator, Valentina Gonçalves, 20, que conheceu em 2002 no reality Casa dos Artistas, e terminou em 2006.

A lista não para por aí e André Gonçalves também chegou a namorar a atriz Myriam Rios, entre 1998 e 2001 - com uma breve separação nos anos 2000 - com quem teve um filho, Pedro Arthur, 21, além da atriz Tereza Seiblitz, com quem ficou um pouco antes, em um rápido relacionamento em 1998, romance que lhe rendeu a filha mais velha, Manuela, 24.

