Sandy e Lucas Lima reataram casamento?

A cantora Sandy, 40, e o músico Lucas Lima, 41, teriam reatado o casamento, conforme divulgado pela coluna do Sodré, do Correio Braziliense. Em setembro, o casal chocou os fãs ao anunciar o fim da união depois de duas décadas e até falaram sobre o assunto durante uma participação em conjunto no "Altas Horas", mas parecem ter decidido dar uma nova chance ao amor.

Por que Sandy e Lucas Lima voltaram?

O colunista informa que, mesmo depois de terem anunciado a separação, Sandy e Lucas Lima continuaram a ser vistos juntos em público, até mais vezes do que quando estavam oficialmente juntos. Os dois também embarcaram juntos para uma turnê na Europa e dormiram no mesmo quarto do hotel, mesmo com a produção reservando cômodos separados para ambos.

Sodré também afirma que depois do fim da turnê, Lucas seguiu para a casa de Sandy em Campinas, no interior de São Paulo. Eles também foram juntos ao cinema, acompanhados da família da cantora, já que a famosa teria ido prestigiar um dos trabalhos do pai do seu filho, que dubla um dos personagens da obra.

Sandy e Lucas Lima não teriam dado entrada no divórcio, mesmo dois meses após o anúncio da separação, e desistiram de colocar um ponto final no casamento. Apesar de estarem juntos, os dois ainda não devem divulgar oficialmente, devido a um compromisso oficial do músico.

Os famosos trocaram alianças oficialmente em 2004, depois de um namoro com algumas idas e vindas, e são pais de Théo, de 9 anos de idade. Ambos são extremamente discretos e pouco falam sobre a vida pessoal, assim como optaram por não mostrar o rosto do herdeiro para manter a privacidade do menino.

A cantora Sandy e Lucas Lima se separaram em 25 de setembro. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", escreveram. Os dois também pediram respeito pelo momento que estavam vivendo.

Relacionado: Sandy e Paulinho Vilhena juntos: relembre romance dos anos 2000