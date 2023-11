Quem foram os namorados de Angélica antes de Luciano Huck?

Antes de se casar com Luciano Huck, seu atual marido, Angélica, de 49 anos, teve outros namorados famosos, incluindo atores globais e cantores. Entre as décadas de 90 e 2000, a loira se relacionou com Maurício Mattar, Márcio Garcia, César Filho, entre outros galãs. Relembre.

César Filho foi o primeiro entre os namorados de Angélica

O primeiro namorado de Angélica foi o apresentador César Filho, 63, com quem a loira manteve um relacionamento por sete anos. O namoro dos dois foi bastante polêmico na época, devido à diferença de idade. Quando se envolveram, a paulista tinha apenas 15 anos, enquanto ele já estava com 28.

Em julho de 2022, ao participar do podcast "Quem Pode, Pod", Angélica rasgou elogios para o ex e afirmou que ele foi um "super namorado". César ia aos shows ver sua amada, e na época não havia telefone, por isso os dois se falavam e se viam pouquíssimo. A loira afirmou que o apresentador foi muito importante em sua vida e uma pessoa fundamental no início de sua carreira.

Hoje, César é apresentador do "Hoje em Dia", na Record, cargo ocupado por ele desde 2015. O famoso é casado com Elaine Mickely, com quem tem duas filhas: Luma, de 23 anos, e Luigi, de 20.

Márcio Garcia | Namorados de Angélica

Depois do fim do namoro com César Filho, Angélica se relacionou com o ator Márcio Garcia, de 53 anos, em 1998. No entanto, o romance dos dois foi bastante curto e durou apenas três meses, sendo a relação mais rápida de sua vida, até onde se sabe.

Uma curiosidade sobre o namoro de Márcio e Angélica é que os dois contracenaram juntos após o rompimento. Ambos estiveram no filme "Zoando na TV" (1999), no qual a loira interpretou Angel, uma jovem que se apaixona por Ulisses, personagem interpretado pelo ator.

Hoje, Márcio Garcia é casado com Andréa Santa Rosa, com quem tem quatro filhos: Pedro, de 20 anos, Nina, de 18, Felipe, de 13 e João, de 9.

Maurício Mattar | Namorados de Angélica

A famosa também namorou o ator e cantor Maurício Mattar, de 59 anos, entre 1998 e 2003. O relacionamento rendeu algumas polêmicas para ambos, pois passou por idas e vindas devido a rumores de traição que frequentemente surgiam na mídia. Na época, eles até gravaram a música "Apaixonados" (1996) juntos.

Em uma entrevista à apresentadora Val Marchiori, em 2019, o ator contou que ficou com fama de 'bad boy' devido ao namoro com a loira, pois ela era a queridinha do Brasil na época, enquanto ele foi visto como vilão. Apesar do relacionamento conturbado, o famoso garantiu que manteve uma boa relação com a global após o término.

Luiz Calainho | Namorados de Angélica

Depois do término com Maurício Mattar, a loira engatou um relacionamento com o empresário Luiz Calainho, de 52 anos. Depois de apenas nove meses juntos, os dois ficaram noivos, mas a união terminou pouco tempo depois. Na época, em entrevista à revista Quem, o rapaz não quis revelar o motivo do término. "'Não foi nenhuma atitude dela ou minha. Não teve motivo específico. Prefiro manter isso entre nós dois", disse.

Angélica reatou com Maurício Mattar depois de colocar um ponto final na relação com o empresário, mas logo conheceu seu atual marido, Luciano Huck.

Luciano Huck

Por fim, Angélica conheceu Luciano Huck, de 52 anos, com quem está cada até hoje. Os dois se viram pela primeira vez durante uma gravação em Fernando de Noronha, onde aconteceu o primeiro flerte e beijo do casal. Os dois só se envolveram de fato quando foram convidados para estrelarem um filme.

No entanto, Angélica estava namorando quando o apresentador se apaixonou por ela. Luciano Huck revelou no livro "De Porta em Porta" (2020) que os dois terminaram seus outros relacionamentos para ficarem juntos: "Os bastidores das filmagens foram dignos da expressão 'história de cinema'. Nós dois, os protagonistas, terminamos os relacionamentos em que estávamos e mergulhamos no nosso conto de amor".