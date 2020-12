De Anitta a Kanye West; veja os famosos que foram ‘cancelados’ em 2020

Em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre a cultura do cancelamento na internet. Em resumo, é quando um famoso comete algum escorregão e recebe uma espécie de boicote seja por alguma postura preconceituosa, ofensiva ou desnecessária para o momento. Dito isso, listamos alguns famosos que já foram cancelados e acabaram caindo no tribunal das redes sociais em 2020. A lista vai de Anitta a Carlinhos Maia.

Quem já foi cancelado em 2020?

A lista é grande e tem até personalidades internacionais, como o rapper americano Kanye West. Além dele, também tem a cantora Anitta, a digital influencer Gabriela Pugliesi, Carlinhos Mais, o cantor Nego do Borel e muitos outros rostos conhecidos.

Gabriela Pugliesi

Quem não se lembra, logo no início da pandemia no Brasil quando a digital influencer Gabriela Pugliesi deu uma festa em sua casa, em meio à pandemia da Covid-19. A atitude foi criticada pelo público como sendo considerada desrespeito ao isolamento social. Depois da festa, a influenciadora gravou um vídeo para as redes sociais em que se desculpava pelo acontecido.

Anitta

A cantora Anitta já é carta marcada quando o assunto é ‘cancelamento’. Sempre em foco, ela uma vez ou outra aparece nas listagem de famosos que já foram cancelados nas redes em 2020. O descontentamento do público surgiu após a cantora Ludmilla, que expôs áudios e mensagens trocadas entre as duas, que inclusive, já trabalharam juntas. A dona do hit ‘Rainha da Favela’ postou um vídeo de 11 minutos no qual contou polêmicas envolvendo Anitta.

Carlinhos Maia

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia foi cancelado nas redes sociais após dar uma festona no último sábado (19), em Penedo, Alagoas, em plena pandemia do novo coronavírus. Com convidados famosos na lista de presença, a festa foi duramente criticada pelo público e também personalidades da mídia, como a apresentadora Tatá Werneck, que fez um post em seu perfil no Instagram, mandando uma indireta para a atitude do humorista. [Veja aqui]

Alessandra Negrini

No início do ano, na época em que o Brasil curtia o agito do carnaval, a atriz Alessandra Negrini foi ‘cancelada’, por se vestir de índia ao desfilar no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Ela estava vestindo um cocar e com pinturas no corpo, e foi criticada pela web por ser acusada de apropriação cultural.

PC Siqueira

O produtor de conteúdo, PC Siqueira está envolvido em um caso de pedofilia e as investigações estão foram confirmadas pela Secretaria Pública do Estado de São Paulo. A revolta dos internautas, é também devido uma suposta impunidade, que permite que ele siga com a vida normalmente apesar das graves acusações. No final do mês de novembro, cinco meses após apagar seu canal na plataforma do YouTube, ele apareceu lendo e comentando notícias do mundo. É mais um caso de famosos cancelados em 2020.

Famosos cancelados em 2020 – Johnny Depp

O ator Johnny Depp tem um longo histórico ruim de relacionamento com famosas. Ele já foi ‘cancelado’ muitas vezes durante o decorrer dos anos. Mas, em 2020, o caso do divórcio com a atriz Amber Heard, com quem se casou em 2015, fez com que o público e fãs do ator criticassem por conta de alegações de abuso contra Heard. Ela até chegou a divulgar fotos com que pareciam hematomas no rosto, aparentemente em um confronto com Deep.

Kayne West

Letícia Spiller

A atriz Letícia Spiller recebeu críticas na web após defender o humorista Marcius Melhem, que recebeu denúncias de assédio sexual por parte da atriz Dani Calabresa. Em uma entrevista, ela diz que não entendeu o motivo pelo qual as pessoas demoraram a fazer denúncias e teceu elogios ao comediante. Mais tarde, através de suas redes sociais, a atriz pediu perdão a Dani Calabresa, após declarações controversas.

Aliás, o comediante Marcius Melhem também pode entrar na lista do famosos ‘cancelados’ em 2020.

Famosos cancelados em 2020 – Ellen DeGeneres

A apresentadora estadunidense Ellen DeGeneres, também foi uma das personalidades da mídia que foi ‘cancelada’. Em abril, 30 trabalhadores do programa “Ellen DeGeneres Show” denunciaram para a Variety, dizendo que seus salários haviam sido reduzidos em 60% com a pandemia. Só mais tarde, eles descobriram que ela tinha montado um novo set dentro de sua mansão. Já em julho, uma matéria do Buzzfeed News trouxe relatos de funcionários do programa, que falaram sobre o ambiente intimidador nos corredores, desde comentários racistas até casos de assédio sexual.