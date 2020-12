Made in Honório: revelações e curiosidades sobre a série da Anitta

A série Made In Honório, que revela os bastidores na rotina da cantora Anitta, está disponível na Netflix. E é uma das mais comentadas nas redes sociais. Devido às suas revelações curiosidades.

A produção mostra a trajetória e trabalho duro de Larissa Macedo para construir a carreira bem sucedida de Anitta, como é conhecida atualmente. Em seis episódios, a cantora, que agora tem um alcance a nível mundial, destaca como é ser artista, administradora e empresária do símbolo que carrega multidões.

Com momentos mais espontâneos e sem filtros, os fãs acompanham um lado mais intimista na rotina da artista. E com as surpresas que a série revela, uma das mais chocantes foi relato da cantora, sobre ter sido vítima de estupro, aos 14 anos. O caso comoveu a internet e muitos fãs publicaram mensagens de apoio.

Mas além desses, outras revelações e curiosidades estão chamando a atenção dos expectadores da Netflix. Assim reunimos neste texto os maiores destaques de Made In Honório, produção que sucede “Vai Malandra”. Confira!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Revelações em Made In Honório

Anitta revela estupro sofrido na adolescência

Não podemos deixar de citar o caso que comoveu a internet. Após revelar que foi vítima de estupro na adolescência, Anitta acrescentou que por muitos anos se culpou pelo episódio.

Contudo, o trauma foi superado, hoje a cantora se tornou a figura poderosa que se consagrou na mídia. E a partir de então ela investiu na personagem que virou Anitta no futuro.

“Pra todos vocês que se perguntam de onde nasceu a Anitta, nasceu daí. Nasceu da minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa, que nunca ninguém pudesse machucar, que nunca ninguém pudesse fazer chorar, que nunca ninguém pudesse magoar, que sempre tivesse uma saída pra tudo. Foi daí. Eu criei essa personagem aí”, revelou.

Gerindo a carreira

Muito mais do que cantar e dançar, Anitta também administra a própria carreira. E “Made In Honório” mostra que a rotina da patroa não é brincadeira.

Assim, diferente de “Vai Anitta”, que revelou um lado de vislumbre da cantora atuando como a sua própria empresária. esta segunda série fica em todas as batalhas de dificuldades nesta gestão.

Ela tem todo controle de tudo, pensando nos mínimos detalhes de seus shows. E também controla como fazer as peças publicitárias e suas participações. Uma curiosidade é que Anitta tem um ponto de comunicação para poder falar com a produção durante os eventos, sem ninguém perceber.

Apegada à família

Larissa de Macedo Machado é bastante apegada à família, como mostra em “Made In Honório”. A mãe, Miriam, e o pai, Mauro, o Painitto, estão bem presentes, além dos irmãos Renan, com quem trabalha, e Felipe, descoberto recentemente.

Portanto, o documentário mostra a relação da cantora com o novo irmão e a família dele, que também inclui a sobrinha Letícia.

O funk em Made in Honório

O terceiro episódio da série é dedicado ao funk. Anitta defende o ritmo como algo autenticamente brasileiro. E por isso deveria receber mais respeito da população ao invés de ser constantemente criminalizado.

Assim, Anitta relembra a tragédia de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, nove nove jovens foram mortos durante uma ação da Polícia Militar. O caso foi em um baile funk de rua. Ela chega a dizer que, alguns anos antes, alguma das vítimas poderia ser ela, já que eram espaços que ela costumava frequentar no começo da carreira.

Os fãs

Os fãs também são destaque em Made in Honório. Eles que sempre a apoiaram e estiveram do lado dela durante esses dez anos de carreira. Reconhecendo isso, a cantora os trata de forma positiva e na medida do possível, faz com eles já se sintam parte da família.

Um dos episódios da série, mostra tia Ilza, como é carinhosamente conhecida pela funkeira. Ela entra na casa de Anitta, enquanto ela se prepara para o show no Rock In Rio.

O encontro com Mariah Carey também aparece em Made in Honório

Como muitas pessoas sabem Anitta é fã da cantora Mariah Carey. Muitas fotos circulam na internet do dia em que ela encontrou com a estrela norte-americana.

Mas em Made In Honório nós vemos como Anitta revela como reagiu após conhecer a artista. A funkeira ressalta que Mariah foi sua inspiração para que ela se tornasse cantora. O momento foi inesquecível, segundo ela.

Made in Honório Gurgel

O último episódio de Made In Honório fala sobre o lugar de origem de Anitta. A cantora deixa escancarado o quanto é apaixonada pelo bairro Honório Gurgel, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela afirma que é eternamente grata pelo espaço que a moldou como pessoa.

Como forma de retribuir, ela levou o show apresentado no Rock In Rio, em setembro de 2019, para Madureira, próximo a Honório Gurgel, para que todo mundo pudesse assisti-lo gratuitamente. Uma atitude de gratidão pela comunidade.

Se você ainda não assistiu Made In Honório, corra agora mesmo para Netflix e fique por dentro da nova série documental de Anitta.