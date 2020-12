De Cleo a Anitta: veja famosos que já provaram sexo a três

Vira e mexe, alguns detalhes íntimos da vida dos famosos são revelados e viram assunto na internet. Entre os muitos assuntos “calientes” está sexo a três. Cleo foi a última a falar sobre o assunto e comentou que a experiência foi com dois homens.

Quais famosos já falaram sobre sexo a três?

Além da atriz, outros nomes conhecidos causaram certa polêmica ao contar sobre ménage à trois. Anitta chegou a deixar o apresentador argentino Andy Kusnetzoff sem graça. Ele havia perguntado sobre fantasias sexuais, mas ficou tímido ao ouvir a confissão. “Para que perguntou, se não quer ouvir?”, disse ela rindo. Luan Santana e Bruno Gagliasso também mantiveram relações sexuais com duas pessoas ao mesmo tempo. Confira:

Cleo

Cleo é uma das famosas que comentou sobre sexo a três. “Lembro de sempre o ‘trisal’ ser duas mulheres um homem. E eu tinha tido experiências com dois homens. As pessoas falavam ‘ai, mas homem pegando homem’. Então perguntava: ‘Por que mulher pegando mulher é sexy e homem pegando homem não é?”, disse em entrevista ao canal de Theodoro Cochrane no YouTube.

“Os homens geralmente dizem que um não encosta no outro neste momento, mas sempre tem um ‘fogo amigo'”, completou.

Anitta

Anitta fala abertamente sobre sexualidade. No ano passado, contou no programa “Anitta Entrou no Grupo” que fez sexo a três com Pedro Scooby, seu ex-namorado. E também escreveu no Instagram que ele a permitia “incluir gente no game”.

Em 2018, a cantora deixou o apresentador argentino Andy Kusnetzoff sem graça ao participar do programa “Podemos Hablar”, porque comentou sobre sexo a três. O assunto surgiu porque Kusnetzoff perguntou se ela já havia realizado fantasias sexuais. Mas ficou tímido ao ouvir a confissão. “Para que perguntou, se não quer ouvir?”, disse ela rindo.

“Já fiz mais de uma vez e sempre me senti bem. Se você confia na pessoa, que na época era meu namorado, não acontece nada ruim”, declarou. “Para que no final seja bom para todos, e se você tiver uma relação com uma das pessoas, vocês precisam ter regras. Você tem que conversar com seu companheiro, para saber o que ele gosta ou não, para ninguém se chatear.”

Bruno Gagliasso

Em um brincadeira de “Eu Nunca” do canal da esposa, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso admitiu já ter participado de um menáge. “Você nunca me contou”, reagiu Giovanna, surpresa. O ator respondeu: “Mas você nunca perguntou!”.

Luan Santana

Em 2014, Luan Santana revelou no programa da Eliana que transou com duas mulheres ao mesmo tempo, em duas ocasiões diferentes. “Quero ver o homem nesse estúdio que nunca fez isso”, completou.