De Marina Ruy Barbosa a Gisele: sardas reforçam tendência da beleza natural

Foi-se o tempo de tentar esconder sardas com muita maquiagem. A tendência agora é reduzir a base e o corretivo, e deixar em evidência a beleza natural, como mostram muitas famosas.

“Acho charmoso quando elas aparecem”, disse Marina Ruy Barbosa em entrevista. Vira e mexe, a atriz posta fotos em seu Instagram com as manchinhas no nariz e nas bochechas.

Cintia Dicker apresenta pintinhas pelo rosto todo. “As pessoas me olham como se fosse um ET. Quando era criança, tentei passar água de arroz no rosto para tirar as sardas”, contou ao Gshow. Hoje, elas se transformaram em sua marca registrada, ganhando destaque em seus trabalhos como modelo. E, no dia a dia, estão sempre à vista, com o mínimo possível de maquiagem.

Sardas até no casamento real

As sardas estão presentes até na realeza. A americana Meghan Markle as deixou à mostra inclusive no seu casamento com o príncipe Harry, em 2018, investindo no conceito de “maquiagem nada”, ou seja, bem leve e natural.

“Hoje em dia, uma das coisas que mais me deixa irritada é apagar minhas sardas em uma sessão de fotos”, disse em entrevista à revista “Allure”, em 2017. Para quem não tem coragem de assumir suas marquinhas, Meghan deu o mesmo conselho que ouviu do pai quando era mais jovem: “Um rosto sem sardas é uma noite sem estrelas”.

Quais cuidados ter com a pele?

As sardas ficam mais evidentes quando se toma sol, mas isso não é desculpa para se expor por longos períodos e/ou evitar medidas de proteção solar. O filtro é essencial para prevenir o envelhecimento precoce da pele e proteger contra o câncer.

“Eu passo protetor solar todo dia, tá? Com o fator máximo que tem, só que a minha pele tem predisposição a ter sarda, então é o tipo de pele mesmo. Mas eu cuido, só que eu não quero apagar as minhas sardas. Estou falando para vocês, pessoas que se cuidam: usem protetor solar porque ele previne doenças de pele muito sérias, tá bom?”, enfatizou Mariana Goldfarb.

Aliás, o visual com aspecto de “cara lavada” é um convite e tanto para reforçar os cuidados com a pele, que deveriam ser diários. Um deles é a hidratação, obtida por meio da ingestão de água e produtos específicos para cada tipo de pele. Até a oleosa necessita de hidratante, ok?

Evite lavar o rosto muitas vezes ao dia. Duas já é o suficiente. E não durma – nunca, jamais – de maquiagem! O erro comum pode obstruir os poros e causar espinhas. Por falar nelas, resista à tentação de espremê-las, evitando marcas. Marque uma consulta com um dermatologista e siga o tratamento adequado para combatê-las.

Então, como realçar a sarda?

Um dos segredos simples de beleza da Gisele Bündchen é realçar as sardas com maquiagem. “Quando passo base e elas somem, pego um lápis claro, vejo onde as verdadeiras sardas estão, e reforço uma a uma. Eu as adoro”, revelou ao participar do Chanel Beauty Talk, em 2016.

Não tem sardas? Aposte nas fakes como as da Giovanna Ewbank

“Adoro uma sardinha. Acho a coisa mais linda aquelas meninas ruivas todas sardentas e tal”, disse Giovanna Ewbank. Mas você sabia que ela não tem “uma sarda sequer”, apesar de exibir as manchinhas em muitas fotos de seu Instagram? São todas fakes. “Queria ser assim pro resto da vida”, escreveu na legenda da foto acima.

“Depois que a gente (ela e a maquiadora Cleide Araújo) começou a fazer as sardinhas, as pessoas que têm sardas começaram a falar ‘poxa, eu queria tirar a laser, queria passar base e esconder e, agora que você começou a fazer, eu até gosto das sardinhas’. Gente, as sardinhas são lindas. Usem e abusem das suas sardinhas”, recomendou.

O segredo da Cleide é optar por batom mate líquido, “que seca e gruda na pele, não sai”. No vídeo do canal da apresentadora no YouTube, a profissional recomenda usar pincel fino para fazer as sardas, lembrando que devem ser irregulares, umas maiores e outras menores. A maior parte delas fica no nariz e o restante segue nas bochechas, pouco abaixo dos olhos. Dê leves batidinhas para esfumar o produto e tirar o aspecto artificial.

Cleide lembra que todas as mulheres podem investir na proposta, independente do tom de pele. Basta mudar a tonalidade de marrom escolhida para criar o efeito, da mais clara para as branquinhas à mais escura, quase preta, para as negras.

Antes de começar, prepare a pele com pouca base, para garantir ar natural. “A ideia desta maquiagem é fingir que você não está maquiada”, comentou Giovanna. O blush indicado é o cremoso, para dar luminosidade.

Nos olhos, passe sombras terrosas e/ou alaranjadas. Finalize com máscara de cílios marrom. O lábios podem contar com lip tint vermelho e hidrante labial, conferindo toque de brilho.

https://www.youtube.com/watch?v=Zvv-pYwyv4s