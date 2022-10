Qual o valor do patrimônio Gisele e Tom Brady? Casal anuncia divórcio

Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram nesta sexta-feira, 28, o divórcio após 13 anos de casamento. Donos de uma fortuna milionária, foi levantada a dúvida sobre o valor do patrimônio de Gisele e Tom Brady, já que ambos são muito bem-sucedidos em suas carreiras.

Quanto é o patrimônio Gisele e Tom Brady?

O valor do patrimônio Gisele e Tom Brady é de 650 milhões de dólares, cerca de R$ 3,4 bilhões na cotação atual. As informações são do portal norte-americano Celebrity Net Worth. A cifra bilionária se trata do valor que o casal possui juntos.

Separadamente, Gisele e o marido também são bastante ricos. Por 15 anos, a famosa foi a modelo mais bem paga do mundo e acumulou uma fortuna de 400 milhões de dólares, cerca de R$ 2,1 bilhões. Mesmo após a aposentadoria, a brasileira continua com contratos milionários de patrocínio.

Já Tom Brady é considerado o maior nome da história da NFL, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. A fortuna do atleta está estimada em 250 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

Entre o patrimônio Gisele e Tom Brady, há empreendimentos, imóveis e outros bens adquiridos durante a união. De acordo com a Forbes, os famosos têm um casas em Nova York, Montana e Flórida. No ano passado, eles venderam uma mansão no valor de US$ 32,5 milhões, cerca de R$ 171 milhões. A residência da família tinha sete banheiros, sala de vinhos, estúdio para ioga e capacidade para guardar até 20 carros na garagem.

Outro imóvel dos famosos é uma mansão à beira mar, na Flórida, avaliada em R$ 136 milhões, que possui até cinema, além de sete suítes. Eles também são donos de uma residência localizada em uma ilha privada na Flórida, de R$ 89,6 milhões, de acordo com informações do jornal New York Post.

No ano passado, o ex-casal assinou um contrato milionário para se tornarem parceiros de uma empresa de criptomoedas FTX, avaliada em US$ 32 bilhões.

O valor acordado com os dois não foi divulgado, mas a cifra é milionária. Brady se tornou embaixador da FTX, enquanto Gisele é consultora de Iniciativas Ambientais e Sociais. O acordo inclui uma participação acionária aos dois e recebimento de criptomoedas.

Gisele Büdchen e Tom Brady se separaram

O anúncio do divórcio só foi oficializado por Gisele Budchen e Tom Brady nesta sexta-feira, após semanas de especulação da imprensa.

A modelo brasileira fez uma publicação em seus stories explicando que o motivo do casamento foi um distanciamento entre os dois. "Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre", escreveu.

Brady também publicou uma mensagem para seus seguidores. O jogador de futebol também afirmou que decisão ocorreu de forma amigável e que ambos são gratos pelo tempo que passaram juntos. O atleta disse que os dois vão continuar dando todo o amor e atenção que seus filhos merecem. "Chegamos a esta decisão de encerrar o nosso casamento depois de muitas considerações. Fazer isso é, claramente, doloroso e difícil, assim como é com todas as pessoas que passam pelo mesmo todos os dias ao redor do mundo. De qualquer forma, desejamos o melhor um para o outro", escreveu. Ele finalizou pedindo privacidade durante este momento.

Büdchen e Brady se casaram em 2009 e são pais de dois filhos. Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Tom também é pai de Jack, 15, fruto de um relacionamento anterior.